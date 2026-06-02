Figuras del Mundial vandalizadas por la CNTE en Reforma: esto fue lo que costaron

Aún no se sabe que sucederá con las estatuas dañadas. REUTERS/Henry Romero

La destrucción de varias esculturas monumentales de la exposición “Gigantes del Futbol” durante las protestas de la CNTE en Paseo de la Reforma abrió un debate sobre los daños ocasionados en uno de los proyectos culturales más visibles rumbo al Mundial 2026.

Las piezas, instaladas apenas unas semanas antes de la inauguración de la Copa del Mundo, formaban parte de una muestra urbana que buscaba acercar el ambiente mundialista a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

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Especialistas coinciden en que la elaboración de esculturas de estas dimensiones representa una inversión considerable en materiales, mano de obra, transporte e instalación.

¿Cuánto pudieron costar las esculturas del Mundial?

Hasta el momento, ni el Gobierno de la Ciudad de México ni los organizadores de la exposición han revelado cuánto costó la muestra “Gigantes del Futbol” ni el valor individual de cada una de las figuras vandalizadas.

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Sin embargo, las características técnicas de las piezas permiten realizar una aproximación sobre el monto involucrado.

REUTERS/Henry Romero

Las esculturas fueron elaboradas por el taller mexiquense Zion Art Studio y contaban con una estructura metálica interna, cuerpo moldeado en espuma de poliestireno (unicel), recubrimiento de fibra de vidrio y acabados artísticos especializados.

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Además, cada una alcanzaba entre cinco y seis metros de altura y pesaba alrededor de 200 kilogramos.

De acuerdo con cotizaciones habituales en la industria de la escenografía monumental, publicidad urbana y fabricación de figuras para eventos masivos, una pieza de estas dimensiones puede tener un costo estimado de entre 80,000 y 250,000 pesos, dependiendo de los materiales utilizados, el nivel de detalle, la complejidad del diseño y los gastos logísticos asociados a su traslado e instalación.

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Bajo ese escenario, y considerando que la exposición estaba conformada por varias figuras distribuidas a lo largo de Reforma, la inversión total del proyecto podría ubicarse en un rango de cientos de miles de pesos, aunque esta cifra continúa siendo únicamente una estimación ante la falta de información oficial.

Así fueron los daños provocados durante las protestas de la CNTE

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación mostraron a manifestantes utilizando cuerdas para derribar algunas de las esculturas instaladas sobre Paseo de la Reforma.

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Varias piezas terminaron en el suelo con daños visibles en su estructura y acabados, mientras que otros elementos decorativos fueron destruidos o incendiados.

Así quedaron las estatuas. REUTERS/Henry Romero

La exposición había sido presentada como una de las intervenciones urbanas más llamativas de la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, torneo en el que la Ciudad de México volverá a ocupar un lugar histórico al albergar el partido inaugural.

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Por ello, los daños generaron críticas de distintos sectores ciudadanos, especialmente entre quienes consideraban que las figuras representaban una muestra del trabajo de artesanos mexicanos y una oportunidad para promover el turismo previo a la justa mundialista.

Hasta ahora no se ha informado cuántas esculturas podrán ser reparadas ni cuánto costará su eventual restauración.

Tampoco se ha detallado si los organizadores cuentan con algún seguro para cubrir los daños ocasionados durante las movilizaciones.