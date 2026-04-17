México

Feminicidio de Edith Guadalupe: Bertha Alcalde anuncia que habrá consecuencias penales en la Fiscalía

Los familiares de la joven localizaron su cuerpo en el sótano de un edificio de la CDMX y señalan omisión por parte de las autoridades

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El anuncio fue realizado mediante los canales oficiales de la servidora pública. (FGJCDMX)
El anuncio fue realizado mediante los canales oficiales de la servidora pública. (FGJCDMX)

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció este 17 de abril que habría consecuencias administrativas y, en su caso, penales, para los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalados por omisión en el caso de Edith Guadalupe.

La funcionaria señaló que la investigación se realizó bajo el protocolo de feminicidio y reconoció los señalamientos de omisión hechos por la familia de la víctima, los cuales serán investigados.

Guadalupe salió de su casa el pasado 15 de abril en busca de empleo, sin embargo, sus familiares denunciaron su desaparición y comenzaron una investigación para dar con el paradero de la joven. Este 17 de abril, dos días después de ser vista por última vez, su cuerpo fue encontrado en el sótano de un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El inmueble donde encontraron el cuerpo se encuentra sobre Av. Revolución, casi esquina con Rubens.

La familia de Edith ha denunciado omisiones y malos tratos por parte del personal de la FGJCDMX, lo que ha derivado en una investigación interna.

Sanciones para funcionarios de la Fiscalía por el caso Edith Guadalupe

La joven fue atraida por una supuesta cita de trabajo de una "agencia de modelos", sin embargo fue encontrada muerta pese a que familiares alertaron a las autoridades horas después de su desaparición
La joven fue atraida por una supuesta cita de trabajo de una "agencia de modelos", sin embargo fue encontrada muerta pese a que familiares alertaron a las autoridades horas después de su desaparición

Alcalde Luján informó que ya inició una revisión exhaustiva sobre la actuación de los funcionarios y subrayó que ninguna omisión ni conducta fuera de la ley tendría cabida en el servicio público.

La fiscal afirmó que la conducta indebida de funcionarios, como lo denunciaron los familiares, resultó inaceptable y reiteró que se aplicarían sanciones administrativas y, en su caso, penales a quienes resulten responsables dentro de la Fiscalía o en otras instituciones relacionadas.

Además, la fiscal indicó que la dependencia mantiene acompañamiento permanente a los familiares de la víctima y reiteró el compromiso institucional con el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Señalamientos de la familia hacia elementos de la FGJCDMX

Los familiares de Edith Guadalupe denunciaron que desde el día de la desaparición alertaron a las autoridades y solicitaron apoyo, pero no recibieron la cooperación esperada.

En declaraciones hechas a medios de comunicación con cobertura nacional como, los familiares indicaron que acudieron al edificio donde la joven fue citada para pedir acceso a las cámaras de seguridad, pero el personal se negó a proporcionar información.

Además, señalaron que en el Ministerio Público les pidieron esperar 72 horas y les sugirieron que tal vez Edith se había ido con amigas o con un novio.

Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio
Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio

La familia aseguró que fueron ellos quienes realizaron la investigación y entregaron a la Fiscalía toda la información y los escritos desde el primer día.

Consiguieron imágenes de cámaras particulares que confirmaron que Edith llegó al edificio en un mototaxi de aplicación, pero no se registró su salida del inmueble.

Estas omisiones y la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades motivaron bloqueos y protestas por parte de sus allegados para exigir la localización de la joven y un trato adecuado al caso, hasta el día de hoy, que la FGJCDMX ingresó al inmueble y encontró a la joven originaria de la alcaldía Iztapalapa sin vida.

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