Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: qué beneficiarios reciben su pago hoy jueves 16 de abril

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una iniciativa social promovida por el gobierno de México y orientada a estudiantes de nivel licenciatura inscritos en instituciones públicas catalogadas como “prioritarias” en el país.

Este ciclo escolar, cada beneficiario contará con un apoyo económico de 5,800 pesos cada dos meses durante los 10 meses que abarca el periodo lectivo, ya que los meses de julio y agosto quedan excluidos por corresponder al receso vacacional.

La meta principal de esta beca consiste en prevenir el abandono escolar y proporcionar un respaldo financiero que permita a los jóvenes continuar sus estudios y lograr su titulación de manera exitosa.

Beca jóvenes construyendo el futuro. (Foto: Gobierno de México)

¿Quiénes reciben el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro hoy jueves 16 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben su pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro este jueves 16 de abril son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Calendario completo de pagos

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Cabe recordar que durante este periodo de depósitos, todos los participantes recibirán el doble de pago, ya que en el bimestre pasado no obtuvieron su dinero. El recurso total será de 11,600 pesos y cubrirá los bimestres enero-febrero y marzo-abril.

Formas de comprobar si ya me llegó el pago de la beca

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril del programa, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador. buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.