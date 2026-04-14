México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana miércoles 15 de abril

Una nueva entrega acumulada busca dar respiro a universitarios en situación vulnerable, según autoridades del programa

Guardar
Imagen VWCD22NM35FBZOPYHSRXMYUOCI

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa del gobierno federal de México dirigido a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Se trata de un apoyo económico mensual otorgado a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior, especialmente aquellas ubicadas en zonas de altos índices de marginación o con presencia de población indígena y afromexicana.

El objetivo principal es evitar la deserción escolar por motivos económicos y fomentar la permanencia y conclusión de los estudios universitarios entre jóvenes de escasos recursos.

El programa busca garantizar que los estudiantes puedan continuar su formación académica, contribuyendo así a la igualdad de oportunidades y a la reducción de las brechas sociales en el país.

En este sentido, aquellos estudiantes inscritos en universidades públicas prioritarias reciben el pago bimestral de 5 mil 800 pesos

Sin embargo, para este primer pago del año los beneficiarios recibirán un pago acumulado con un depósito de 11 mil 600 pesos correspondiente a los recursos de enero–febrero y marzo–abril, según el calendario oficial.

El monto depositado cubre dos periodos, ya que corresponde al recurso acumulado que no se había entregado previamente.

Este esquema busca que los beneficiarios puedan enfocarse en sus estudios y sostener su permanencia educativa, al recibir un respaldo directo ante gastos académicos y personales.

La entrega del apoyo se realiza de forma escalonada tomando como referencia la primera letra de la CURP.

Como mencionamos, cada beneficiario accede de manera regular a un pago de 5 mil 800 pesos por bimestre durante el ciclo escolar, salvo en el periodo vacacional de verano, señalaron autoridades del programa.

Los estudiantes de instituciones prioritarias recibirán un apoyo mayor para el comienzo del ciclo escolar gracias a ajustes en el calendario de pagos.
Los estudiantes de instituciones prioritarias recibirán un apoyo mayor para el comienzo del ciclo escolar gracias a ajustes en el calendario de pagos.

Calendario oficial de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizan de forma escalonada tomando como referencia la primera letra de la CURP.

En este sentido, para el miércoles 15 de abril, corresponde el turno a quienes inician con la letra D,E y F.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Para comprobar la acreditación de los recursos, los estudiantes pueden consultar el Buscador de Estatus, ingresar a la aplicación del Banco del Bienestar, utilizar los cajeros automáticos o recurrir a la atención telefónica y canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

El pago doble otorga un alivio adicional, al reunir dos depósitos en una sola entrega y contribuir a que los jóvenes beneficiarios continúen su formación sin obstáculos económicos.

Temas Relacionados

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026Becas del BienestarProgramas Socialesmexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte declara inconstitucional el delito de ciberasedio en Puebla

Ministros advirtieron que la norma permitía interpretaciones subjetivas y posibles abusos

Suprema Corte declara inconstitucional el delito de ciberasedio en Puebla

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 14 de abril: presencia de manifestantes en Calzada de Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 14 de abril: presencia de manifestantes en Calzada de Tlalpan

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

Los comentarios sarcásticos se centran en la aparente contradicción entre la memoria cultural del ‘Príncipe de la Canción’, asociada a la bohemia y el desamor, y la orientación familiar de la conmemoración oficial

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de abril: Reportan altos índices de radiación UV en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de abril: Reportan altos índices de radiación UV en la capital

Danna pone fin a los rumores de un supuesto distanciamiento con Kenia Os tras colaboración con Belinda

El video viral de ambas en Madrid confirma el avance del proyecto, aunque la canción con la intérprete de “Ruleta Rusa” continúa sin fecha de estreno

Danna pone fin a los rumores de un supuesto distanciamiento con Kenia Os tras colaboración con Belinda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste

Abatimiento de “El Mencho” no influyó en alza de homicidios en Jalisco: gobierno reportó 50% menos

ENTRETENIMIENTO

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

Danna pone fin a los rumores de un supuesto distanciamiento con Kenia Os tras colaboración con Belinda

Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 14 de abril

Cuál es el setlist y los personajes de 31 minutos que aparecerán en el concierto gratuito del Zócalo de la CDMX

The Rose vuelve a México en 2026: ¿Cuándo y dónde será su concierto?

DEPORTES

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Paul Aguilar lanza recado para Chivas tras ser goleados por Tigres: “festejan el liderato como campeonato”

Liga Mexicana de Beisbol : estas son las actividades para los aficionados que asistan al juego inaugural en el Estadio Alfredo Harp Helú

Seattle Sounders vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de vuelta de Concachampions