Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana miércoles 15 de abril

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa del gobierno federal de México dirigido a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Se trata de un apoyo económico mensual otorgado a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior, especialmente aquellas ubicadas en zonas de altos índices de marginación o con presencia de población indígena y afromexicana.

El objetivo principal es evitar la deserción escolar por motivos económicos y fomentar la permanencia y conclusión de los estudios universitarios entre jóvenes de escasos recursos.

El programa busca garantizar que los estudiantes puedan continuar su formación académica, contribuyendo así a la igualdad de oportunidades y a la reducción de las brechas sociales en el país.

En este sentido, aquellos estudiantes inscritos en universidades públicas prioritarias reciben el pago bimestral de 5 mil 800 pesos

Sin embargo, para este primer pago del año los beneficiarios recibirán un pago acumulado con un depósito de 11 mil 600 pesos correspondiente a los recursos de enero–febrero y marzo–abril, según el calendario oficial.

El monto depositado cubre dos periodos, ya que corresponde al recurso acumulado que no se había entregado previamente.

Este esquema busca que los beneficiarios puedan enfocarse en sus estudios y sostener su permanencia educativa, al recibir un respaldo directo ante gastos académicos y personales.

La entrega del apoyo se realiza de forma escalonada tomando como referencia la primera letra de la CURP.

Como mencionamos, cada beneficiario accede de manera regular a un pago de 5 mil 800 pesos por bimestre durante el ciclo escolar, salvo en el periodo vacacional de verano, señalaron autoridades del programa.

Los estudiantes de instituciones prioritarias recibirán un apoyo mayor para el comienzo del ciclo escolar gracias a ajustes en el calendario de pagos.

Calendario oficial de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizan de forma escalonada tomando como referencia la primera letra de la CURP.

En este sentido, para el miércoles 15 de abril, corresponde el turno a quienes inician con la letra D,E y F.

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Para comprobar la acreditación de los recursos, los estudiantes pueden consultar el Buscador de Estatus, ingresar a la aplicación del Banco del Bienestar, utilizar los cajeros automáticos o recurrir a la atención telefónica y canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

El pago doble otorga un alivio adicional, al reunir dos depósitos en una sola entrega y contribuir a que los jóvenes beneficiarios continúen su formación sin obstáculos económicos.