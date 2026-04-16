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Esta declaración podría salvar a El Mayo Zambada en su juicio de EEUU, según experto

De acuerdo con Jesús Lemus, experto en narcotráfico y seguridad, El Mayo Zambada podría hacer una declaración para buscar librar las acusaciones que hay en su contra en EEUU

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El abogado de "El Mayo" Zambada negó que el capo esté proporcionando información a las autoridades de EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)
"El Mayo" Zambada tiene su audiencia en EEUU el próximo 18 de mayo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de que se cancelara la audiencia de sentencia de Ismael El Mayo Zambada García, que se llevaría a cabo el pasado lunes 13 de abril, y que se pasó al próximo lunes 18 de mayo, en Estados Unidos, el especialista Jesús Lemus dio a conocer qué podría decir el capo del Cártel de Sinaloa para deslindarse de las acusaciones que Estados Unidos hace contra él.

De acuerdo con Lemus, en una declaración que realizó en el Podcast Narcomundo, El Mayo podría asegurar que él no era el jefe del Cártel de Sinaloa, sin embargo, no podrá señalar a Joaquín El Chapo Guzmán, pues él, en su juicio, con el propio juez Brian Cogan, acusó a Zambada de ser el líder del cártel.

“El Mayo Zambada no le puede decir al mismo juez: es que yo no soy, y que él mismo lo reconozca, que no es el jefe del Cártel de Sinaloa, lo que va a poder hacer el Mayo Zambada es deslindarse de esa titularidad del Cártel de Sinaloa, y no se la puede señalar al propio Chapo Guzmán, ¿A quién se la va a colocar? Pues seguramente a otro personaje muy importante del que ya también hemos hablado mucho, que es Juan José Esparragoza, El Azul".

El especialista dijo que aunque en México, de manera oficial, El Azul está muerto, no se sabe en qué registro se encuentre en Estados Unidos.

“Aquí el tema es importante, porque va a culpar, seguramente si va al juicio, en el caso hipotético de que se vaya a juicio El Mayo Zambada, va a terminar culpando de jefe del Cártel de Sinaloa, no al Chapo, sino al Azul, y si culpa al Azul, es abrirle otro frente de guerra al Mayito Flaco, tendría que estar lidiando con las fuerzas de lo que queda del Azul, que está trabajando tanto el papá como el hijo, porque eso de que murió El Azul, eso de que murió el hijo de covid, pues por favor, que se lo cuenten a otro”, dijo.

El Mayo podría decir que el líder del Cártel de Sinaloa era El Azul. (IA)
El Mayo podría decir que el líder del Cártel de Sinaloa era El Azul. (IA)

Cabe destacar que a El Mayo Zambada, en Estados Unidos, lo acusan de importación y distribución de drogas ilícitas y delitos violentos relacionados con el narcotráfico, entre otros cargos.

¿Quién es El Azul, el otro líder del Cártel de Sinaloa?

Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, fue un narcotraficante mexicano y líder del Cártel de Sinaloa. Nació el 3 de febrero de 1949 en Badiraguato, Sinaloa, y presuntamente murió el 7 de junio de 2014 debido a un infarto.

Fue miembro de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una agencia policial, y fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en la década de 1970 junto con otros narcotraficantes mexicanos.

Tras la desintegración de este grupo delictivo, lideró el Cártel de Juárez, aliándolo con el de Sinaloa.

Trabajó junto a Joaquín El Chapo Guzmán y se presume que murió en un hospital de la Ciudad de México por un paro cardiaco, pero las autoridades nunca confirmaron esto.

El apodo de El Azul deriva de su complexión física, pues se decía que era tan oscuro, que su piel llegaba a parecer de color azul.

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