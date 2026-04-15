Estados Unidos iría contra la familia de El Mayo Zambada en caso de no aceptar ser testigo colaborador, asegura experto

(Jesús Avilés/Infobae)

Ismael El Mayo Zambada García, quien fuera uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, tiene una audiencia de sentencia el próximo 18 de mayo en Estados Unidos.

Esto, luego de que el pasado lunes 13 de abril se reprogramara la audiencia para esa fecha. Cabe destacar que la audiencia se ha cambiado de fecha en diversas ocasiones, pues originalmente estaba programada para diciembre de 2025, posteriormente se cambió al 13 de enero de 2026, luego para el 13 de abril pasado, y ahora al 18 de mayo.

Frank Pérez, abogado del delincuente, ha dicho que ha habido complicaciones que han enfrentado, debido a que no pueden elaborar el informe para la sentencia de su cliente, o sea, no hay evidencia que sea relevante para que las autoridades estadounidenses conformen la defensa legal.

Sobre el tema, el periodista Jesús Lemus aseguró en el podcast Narcomundo, que Zambada se encamina a una negociación para ser testigo protegido por el gobierno estadounidense.

Según el periodista, lo dicho por el abogado Frank Pérez es la justificación formal, lo que hay que decir a la gente, sin embargo, lo que no se ha dicho es que siguen las negociaciones entre la Fiscalía y el Mayo Zambada y las mismas no se han cancelado. Esto, para tratar de llegar a un punto en el que el Mayo llegue a la sentencia de forma culpable, y que como culpable se allane y diga a EEUU que hagan con él lo que quieran, pero que puede ser útil como testigo protegido.

Hace unas semanas, la hija de El Mayo fue detenida, sin embargo, la liberaron momentos después. (Departamento del Tesoro)

Esto representaría una amenaza para la clase política coludida con el narcotráfico en México. De acuerdo con Lemus, lo primero que tendría que salir en dicha negociación, es que el Mayo Zambada tenga que decir en algún momento cuál era la relación que mantenía con el financiamiento de ciertas campañas políticas, como la de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente de México; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, o la de Alfredo Ramírez Bedora en Michoacán.

“Fueron muchas candidaturas que financió el grupo de El Mayo Zambada, cuando controlaba y dirigía a ese Cártel de Sinaloa tan poderoso que terminó fraccionándose entre Los Mayos y Los Chapos y que hoy no sabemos quién es ni de qué lado están muchos de los narcotraficantes que operaban para ese grupo”, dijo el periodista y especialista en narcotráfico.

Lemus recordó que ya le dieron un susto al Mayo Zambada, mostrándole lo que le puede pasar si no colabora con el gobierno norteamericano, refiriéndose a la ocasión en que, según él, la DEA fue con la Marina a detener a su hija, Mónica Zambada, y que posteriormente, por orden presidencial, se le liberó.

“Ya le dieron un testereon a la conciencia de El Mayo Zambada, diciéndole: ey, tú necesitas negociar, llegar a un acuerdo con nosotros y decirnos muchas cosas que queremos saber, porque si no, si te vas a la defensa, si vas a pelear contra el gobierno norteamericano, Estados Unidos va a ir mañana por las mujeres de El Mayo Zambada, que serían las hijas y la esposa, y es algo que seguramente sí le puede doler a este personaje, por eso pienso que este lapso que tú bien señalas, se ha recorrido desde el 13 de abril al próximo 18 de mayo, pues al final de cuentas creo que es parte como para ayudarlo a reflexionar al Mayo Zambada y decirle: a ver decídete a ver cómo nos vas a ayudar, porque si no, ahí está la familia”, expuso el especialista.

Dijo que el talón de aquiles, o sea, la debilidad de todos los grandes narcotraficantes, siempre será la familia.

Señaló que lo más probable es que el Mayo Zambada debe estar entrando en una reflexión profunda, porque si no colabora con el gobierno norteamericano y no le dice a quiénes financió de los narcopolíticos en México, lo más seguro es que vaya por sus hijas y su esposa.