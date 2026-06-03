México

De invadir una casa en Tamaulipas a vender contenido: así reapareció la Lady Invasora

La protagonista del caso ocurrido en Tampico anunció membresías para seguidores meses después de la controversia

Guardar
Google icon
La joven que se hizo viral en Tampico sorprendió al anunciar una plataforma de suscripción para sus seguidores.
La joven que se hizo viral en Tampico sorprendió al anunciar una plataforma de suscripción para sus seguidores.

Tras varios meses alejada de los reflectores nacionales, Dalay Torres Orozco volvió a convertirse en tema de conversación en internet. La joven, recordada por protagonizar junto a su madre uno de los casos virales más comentados de 2025 en Tampico, Tamaulipas, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de una cuenta de contenido exclusivo mediante suscripción.

La reapertura de su actividad pública ocurre después de que su nombre se hiciera tendencia por el caso conocido en redes sociales como el de las “Ladies Invasoras”, una polémica que provocó miles de reacciones y dividió opiniones entre usuarios de todo el país.

PUBLICIDAD

Imagen WKMHMOKZLVA7ZPDTMN2ASCZTHQ

Ahora, Dalay busca abrir una nueva etapa digital a través del perfil identificado como @dalayjk, donde ofrece acceso a contenido para suscriptores mediante distintos niveles de membresía. De acuerdo con la información compartida por la propia creadora, existen dos opciones disponibles para quienes deseen seguirla de manera más cercana.

La primera modalidad lleva por nombre “Íntimos tú y yo” y tiene un precio de 20 dólares mensuales. La segunda alternativa, llamada “Personalizado bb”, alcanza los 40 dólares al mes. La promoción de estos planes ha sido difundida principalmente desde sus historias de Instagram, donde mantiene presencia bajo el usuario @dalay_torresorozco.

PUBLICIDAD

El nombre de Dalay Torres alcanzó notoriedad nacional luego de que Irma Guadalupe denunciara públicamente la ocupación de una vivienda de su propiedad ubicada en la colonia Vista Bella, en Tampico. Según explicó la afectada, abandonó México hace aproximadamente diez años para establecerse en Estados Unidos y dejó la administración del inmueble en manos de familiares.

El caso se volvió viral en TikTok tras exhibirse cómo Irma Guadalupe intentó recuperar su casa en Tampico, solo para ser burlada por las ocupantes ilegales. (Crédito: TikTok / @highdaniela)

Sin embargo, al regresar al país descubrió que la casa estaba habitada por Dalay Torres y su madre. La situación derivó en una confrontación que fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones.

Durante aquellas imágenes, la propietaria exigía la devolución de su vivienda mientras las ocupantes respondían con actitudes que muchos usuarios calificaron como burlonas. El comportamiento mostrado durante el conflicto provocó una ola de críticas y convirtió a ambas mujeres en figuras ampliamente reconocidas en internet.

Con papeles en mano la mujer logró tener de vuelta su hogar. Crédito: Redes Sociales

La denunciante aseguró contar con documentos que acreditan la propiedad del inmueble y solicitó ayuda para visibilizar el caso, además de orientación jurídica para recuperar la vivienda.

Ahora, con el lanzamiento de su plataforma de suscripción, Dalay vuelve a colocarse bajo el escrutinio público. Mientras algunos usuarios consideran que está aprovechando la atención mediática para emprender un proyecto digital, otros cuestionan que continúe obteniendo notoriedad a partir de una controversia que generó indignación en redes sociales.

Lo cierto es que su regreso confirma cómo algunas figuras virales logran mantener vigente su presencia digital incluso después de que las polémicas que las hicieron famosas parecen haber quedado atrás.

Temas Relacionados

Lady InvasoraTamaulipasTampicoviralredes socialesTikTokOnlyFansmexico-viralesmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026

Los Bafana Bafana llegaron el día de ayer a territorio nacional luego de tener problemas con las visas de algunos jugares

Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026

GP de Mónaco 2026 EN VIVO: cuándo y dónde ver correr a Checo Pérez en México

El circuito monegasco es considerado uno de los más exigentes del calendario debido a sus reducidas dimensiones y a la dificultad para realizar adelantamientos

GP de Mónaco 2026 EN VIVO: cuándo y dónde ver correr a Checo Pérez en México

Secretaría de Cultura rechaza censura contra el arqueólogo Eduardo Matos, tras denunciar problemas en el INAH

El arqueólogo cuestionó recortes, decisiones oficiales y el trato al patrimonio cultural

Secretaría de Cultura rechaza censura contra el arqueólogo Eduardo Matos, tras denunciar problemas en el INAH

Cuándo será seguro comer papas picantes que poseen colorante Rojo 3 con potencial cancerígeno

La Secretaría de Salud Federal determinó el retiro inmediato del colorante Rojo 3 de la lista oficial de aditivos permitidos en alimentos en México

Cuándo será seguro comer papas picantes que poseen colorante Rojo 3 con potencial cancerígeno

Rescatan jaguar cachorro en Zitácuaro: detienen a mujer que lo transportaba sin permisos en una camioneta

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Itzamar V., de 33 años, tras encontrar al animal dentro de una transportadora en su camioneta

Rescatan jaguar cachorro en Zitácuaro: detienen a mujer que lo transportaba sin permisos en una camioneta
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Michoacán al imperio criminal: el rol de Rosalinda González Valencia, exesposa de ‘El Mencho’, en el CJNG

De Michoacán al imperio criminal: el rol de Rosalinda González Valencia, exesposa de ‘El Mencho’, en el CJNG

La estética ‘buchona’ pierde fuerza en Sinaloa y abre paso a nuevos referentes culturales

Alfonso Durazo se defiende: critica reportaje sobre retiro de su visa y señala a EEUU como responsable de informar si lo investigan

Muere mujer de 65 años tras quedar atrapada en fuego cruzado durante enfrentamiento en Los Cabos

Comparar meses no equivalentes y uso exclusivo de promedios diarios: los 4 “trucos” usados por Morena en informes de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Danna enciende la polémica tras anunciar sus próximas colaboraciones con Belinda y ‘El Malilla’: “Viene nuestra canción”

Danna enciende la polémica tras anunciar sus próximas colaboraciones con Belinda y ‘El Malilla’: “Viene nuestra canción”

Aseguran que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían puesto fin a su relación

Quiénes son los galanes y actrices protagonistas de telenovelas en Televisa que han se han declarado LGBT+

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Mónica Castañeda regresa a Ventaneando tras la muerte de su hermana: esto dijo en vivo

DEPORTES

Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026

Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026

GP de Mónaco 2026 EN VIVO: cuándo y dónde ver correr a Checo Pérez en México

¿Qué pasa si un futbolista se lesiona antes del inicio del Mundial 2026? Esto dice la FIFA

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases para no morir en el intento si consumes picante

México vs Australia Femenil: cuándo se jugará el primero del par de amistosos que tienen programados ambas selecciones