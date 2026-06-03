De invadir una casa en Tamaulipas a vender contenido: así reapareció la Lady Invasora

La joven que se hizo viral en Tampico sorprendió al anunciar una plataforma de suscripción para sus seguidores.

Tras varios meses alejada de los reflectores nacionales, Dalay Torres Orozco volvió a convertirse en tema de conversación en internet. La joven, recordada por protagonizar junto a su madre uno de los casos virales más comentados de 2025 en Tampico, Tamaulipas, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de una cuenta de contenido exclusivo mediante suscripción.

La reapertura de su actividad pública ocurre después de que su nombre se hiciera tendencia por el caso conocido en redes sociales como el de las “Ladies Invasoras”, una polémica que provocó miles de reacciones y dividió opiniones entre usuarios de todo el país.

PUBLICIDAD

Ahora, Dalay busca abrir una nueva etapa digital a través del perfil identificado como @dalayjk, donde ofrece acceso a contenido para suscriptores mediante distintos niveles de membresía. De acuerdo con la información compartida por la propia creadora, existen dos opciones disponibles para quienes deseen seguirla de manera más cercana.

La primera modalidad lleva por nombre “Íntimos tú y yo” y tiene un precio de 20 dólares mensuales. La segunda alternativa, llamada “Personalizado bb”, alcanza los 40 dólares al mes. La promoción de estos planes ha sido difundida principalmente desde sus historias de Instagram, donde mantiene presencia bajo el usuario @dalay_torresorozco.

PUBLICIDAD

El nombre de Dalay Torres alcanzó notoriedad nacional luego de que Irma Guadalupe denunciara públicamente la ocupación de una vivienda de su propiedad ubicada en la colonia Vista Bella, en Tampico. Según explicó la afectada, abandonó México hace aproximadamente diez años para establecerse en Estados Unidos y dejó la administración del inmueble en manos de familiares.

El caso se volvió viral en TikTok tras exhibirse cómo Irma Guadalupe intentó recuperar su casa en Tampico, solo para ser burlada por las ocupantes ilegales. (Crédito: TikTok / @highdaniela)

Sin embargo, al regresar al país descubrió que la casa estaba habitada por Dalay Torres y su madre. La situación derivó en una confrontación que fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

Durante aquellas imágenes, la propietaria exigía la devolución de su vivienda mientras las ocupantes respondían con actitudes que muchos usuarios calificaron como burlonas. El comportamiento mostrado durante el conflicto provocó una ola de críticas y convirtió a ambas mujeres en figuras ampliamente reconocidas en internet.

Con papeles en mano la mujer logró tener de vuelta su hogar. Crédito: Redes Sociales

La denunciante aseguró contar con documentos que acreditan la propiedad del inmueble y solicitó ayuda para visibilizar el caso, además de orientación jurídica para recuperar la vivienda.

PUBLICIDAD

Ahora, con el lanzamiento de su plataforma de suscripción, Dalay vuelve a colocarse bajo el escrutinio público. Mientras algunos usuarios consideran que está aprovechando la atención mediática para emprender un proyecto digital, otros cuestionan que continúe obteniendo notoriedad a partir de una controversia que generó indignación en redes sociales.

Lo cierto es que su regreso confirma cómo algunas figuras virales logran mantener vigente su presencia digital incluso después de que las polémicas que las hicieron famosas parecen haber quedado atrás.

PUBLICIDAD