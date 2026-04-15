Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

En el lugar había una fiesta con un grupo musical (FGE Baja California)

Un total de 28 personas fueron detenidas en Baja California, los asegurados serían integrantes de una estructura criminal conocida como Los Rusos, célula ligada al Cártel de Sinaloa. La detención de los sujetos ocurrió tras amenazas contra agentes de seguridad durante una fiesta en la que hubo detonaciones de arma de fuego.

Dicha estructura está relacionada con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada. Incluso, versiones periodísticas indican que entre los capturados estaría Miguel Germán “M”, alias El Mike.

Un grupo de música norteña en una fiesta: así fue el operativo

La detención de las 28 personad fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 13 de abril. La titular de la institución, Ma. Elena Andrade Ramírez, detalló las acciones realizadas el fin de semana.

Fue el 10 de abril que agentes de seguridad fueron alertados sobre detonaciones en un domicilio ubicado en la colonia Venustiano Carranza al cual acudieron efectivos.

Las autoridades identificaron que en la fiesta habría personas de alta peligrosidad (Facebook/Fiscalía General del Estado de Baja California)

Cuando los uniformados llegan al lugar de interés encuentran casquillos percutidos, además de que diversas personas estaban en una fiesta consumiendo alcohol mientras tocaba un grupo de música norteña.

Amenazan a los agentes y hieren a uno

Asimismo, los elementos de seguridad fueron recibidos con amenazas de muerte, además de que los asistentes de la fiesta lanzaron objetos a los efectivos, lo que derivo en que un elemento de la Policía Municipal resultara lesionado.

El primer detenido fue identificado como José Roberto “N” de 30 años de edad, un sujeto que llevaba una pistola tipo Glock.

La fiesta continuaba y los asistentes consideraron que ante esta captura los agentes se irían del sitio

Drones identifican armas

Sin embargo, la labor de las autoridades continuó toda vez que al interior del inmueble fueron localizadas armas de fuego tras el despliegue de drones. Parte del armamento fue abandonado en techos de casas vecinas.

Los generadores de violencia detenidos (FGE Baja California)

Las amenazas contra los uniformado continuaron, incluso a través de canales de radiofrecuencia, pero los elementos de seguridad advirtieron la presencia de personas “de alta peligrosidad”.

Cateo y detención de casi 30 personas, entre ellas “El Mike”

Lo anterior derivó en la ejecución de un cateo el cual resultó en la detención de 28 personas, la mayoría de ellas (27) fueron puestas a disposición de un juez del fuero común y uno fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Este grupo se desarticuló y advertimos que algunos de ellos estaban directamente relacionados con el grupo criminal de Los Rusos […] Sí teníamos la sospecha fundada que en esa reunión había personas de alto perfil de este grupo criminal

Las primeras indagatorias de las autoridades identificaron que entre los detenidos está Germán Eduardo N, alias El Mike de la Carranza y Antonio Eduardo N, alias El Walo. Ambos sujetos identificados como generadores de violencia.

“La intervención no solo atendió un evento en flagrancia, sino que derivó en la desarticulación de actores relevantes vinculados a la actividad delictiva en la zona del grupo criminal “Los Rusos”, es parte de la información compartida por la fiscal.