“Me tienes hasta la...”: madre da cinturonazos a su hijo por robar una bocina en Nezahualcóyotl, Edomex

Un joven habría robado una bocina de una purificadora de agua y cuando le avisaron a su mamá lo amarró al poste y frente a todos lo tundió a cinturonazos que hasta los espectadores abogaron por él Foto: Captura de pantalla video @MrElDiablo8

Un joven acusado de presuntamente robar una bocina en Nezahualcóyotl terminó amarrado a un poste y golpeado por su madre en la colonia La Esperanza, Estado de México, en un caso ocurrido el lunes 1 de junio de 2026 que volvió a exhibir la respuesta vecinal ante la falta de una intervención inmediata de autoridades y la presión que enfrenta el comercio local por el robo a negocio.

En el Estado de México se registraron 4,322 robos a negocio entre enero y abril de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra equivale a 36 casos diarios, es decir, más de un robo por hora en la entidad.

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De acuerdo con testimonios de vecinos, el joven fue sorprendido cuando presuntamente intentaba llevarse una bocina de una purificadora de agua. El objeto después fue recuperado y devuelto a sus propietarios.

Según la información del caso, el joven intentó huir a bordo de un mototaxi tras tomar el equipo de sonido. El conductor habría notado que su pasajero llevaba un objeto presuntamente robado y alertó a otros transportistas, quienes ayudaron a interceptarlo.

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Vecinos retuvieron al joven ante la ausencia de patrullas

Tras ser retenido por civiles, el joven permaneció atado a un poste frente a habitantes de la zona. La retención ocurrió, según la versión difundida sobre el caso, porque no había patrullas en el sitio en ese momento.

La misma versión señala que los vecinos obligaron al joven a llamar a sus familiares para que acudieran al lugar. La condición, según ese relato, era cubrir el valor de la bocina para no entregarlo de inmediato o agredirlo.

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Ese es el dato central del caso: el presunto robo no derivó en una detención oficial inmediata, sino en una retención vecinal y en una agresión pública cometida por la madre del señalado, quien incluso afirmó que ella misma lo presentaría ante el Ministerio Público.

En videos difundidos en redes sociales se observa a la mujer reclamarle frente a varias personas y golpearlo en repetidas ocasiones con un cinturón. Durante la grabación, el joven llora, pide perdón e intenta cubrirse.

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La frase que más se escucha en la escena es la que pronuncia la madre mientras lo reprende: “Ya me tienes hasta la madre”. En otra parte del video también se le escucha advertir que ella misma lo llevaría con las autoridades.

La madre habría pagado el objeto antes de golpearlo

De acuerdo con la versión que circuló sobre los hechos, la mujer llegó al lugar visiblemente alterada al enterarse de lo ocurrido. Antes de iniciar la agresión, habría cubierto el costo del artículo presuntamente robado.

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Testigos calcularon que la mujer dio cerca de 70 cinturonazos en plena vía pública. Esa cifra no ha sido confirmada por una autoridad, pero forma parte del relato difundido sobre el incidente.

Lejos de defender a su hijo, la madre lo regañó públicamente mientras vecinos y curiosos observaban la escena. Después de la golpiza, los habitantes permitieron que se lo llevara del lugar.

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Hasta ahora no existe información oficial que confirme si la parte afectada presentó una denuncia formal. Tampoco se ha informado si alguna autoridad abrió una investigación por el presunto robo, la retención del joven o la agresión grabada en video.

No se ha confirmado tampoco si el caso llegó al Ministerio Público o si quedó resuelto entre los involucrados. La identidad del joven no fue revelada.

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El caso ocurre en un estado con la mayor incidencia nacional de robo a negocio

El robo a establecimientos se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en el Estado de México y ocupa el primer lugar nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ese contexto ayuda a explicar la reacción de comerciantes, transportistas y vecinos en municipios como Nezahualcóyotl, donde la inseguridad forma parte de las quejas recurrentes de habitantes. En este caso, la respuesta inmediata vino de civiles que detectaron, persiguieron y retuvieron al presunto responsable.

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La escena también abrió una discusión en redes sociales sobre los límites de la justicia por propia mano y sobre la violencia ejercida por familiares frente a un delito patrimonial. Lo que sí está documentado en el material difundido es que el joven fue exhibido, atado en la calle, golpeado por su madre y retirado del lugar sin que hasta ahora se conozca una actuación oficial posterior.

El caso ocurrió el lunes 1 de junio de 2026 en una purificadora de agua de la colonia La Esperanza, en Nezahualcóyotl .

Vecinos y transportistas retuvieron al joven, recuperaron la bocina y después su madre lo golpeó con un cinturón frente a testigos.

En el Estado de México hubo 4,322 robos a negocio entre enero y abril, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.