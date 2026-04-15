EEUU reconoce al Gobierno por este importante avance contra el narco

El embajador de Estados Unidos destacó la disminución de muertes por sobredosis en su país derivado de la cooperación con México en materia de seguridad. (REUTERS/Raquel Cunha)

El miércoles 15 de abril de 2026, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó parte de los resultados obtenidos en materia de combate al narcotráfico y el crimen organizado, así como el freno que estas acciones representan en la prevención de adicciones.

El diplomático detalló que a finales de 2025, durante el primer año de la administración del presidente Donald Trump, “las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35% en comparación con el pico registrado en 2023”.

Reconoció la cooperación que ha mantenido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con el estadounidense, ya que ha llevado a incautaciones sobresalientes, así como detenciones o abatimientos de criminales que encabezan estas organizaciones:

“Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”.

Harfuch ha destacado la relación bilateral

En distintas ocasiones, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha destacado el trabajo y la relación que mantiene el gobierno de Sheinbaum con Estados Unidos, misma que “permite avanzar con resultados concretos”.

Foto: SSPC

Apenas el 18 de marzo, Harfuch se reunió con Kash Patel, director del FBI, destacando que la cooperación ha permitido el acercamiento entre autoridades de ambos países:

“Derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en nuestro país a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a nuestro país”.

Entre las últimas detenciones se encuentra Juan Carlos “N”

El pasado 18 de marzo, autoridades mexicanas detuvieron en la colonia Polanco de la Ciudad de México a un hombre identificado como Juan Carlos “N”, ciudadano colombiano. El operativo, realizado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración, contó con colaboración en inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

El seguimiento inició tras detectar la llegada a México de una persona presuntamente vinculada con un grupo delictivo transnacional. Información de la Policía Nacional de Colombia permitió ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue detenido en CDMX Juan Carlos "N", vinculado con un grupo delictivo transnacional.

La detención se llevó a cabo por la Unidad de Operaciones Especiales de Semar y equipos de SSPC e INM, sin uso de violencia y con respeto a los derechos humanos. Las autoridades colombianas apoyaron el procedimiento a través de canales de cooperación policial y migratoria. El gobierno federal mexicano mantiene contacto con Colombia para atender los procedimientos legales y migratorios respectivos.