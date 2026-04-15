Receta de enchiladas de tinga vegetariana: ideales para comer rico y saludable

¡Pocas cosas conquistan tanto como el sabor ahumado y picante de unas buenas enchiladas de tinga vegetariana!
Esta receta no solo te permite disfrutar de todo el carácter de la cocina mexicana, sino que además es ligera, saludable y completamente plant-based.
Las enchiladas de tinga vegetariana son perfectas para cualquier mesa: nacieron como versión alternativa del clásico poblano y hoy triunfan en hogares que buscan comer rico sin carne.
Van de maravilla con un toque de crema vegetal, un poco de cilantro fresco y un buen guacamole.
Receta de enchiladas de tinga vegetariana
Las enchiladas de tinga vegetariana se preparan rellenando tortillas de maíz con una mezcla de setas ostra, zanahoria y cebolla, cocinadas en una intensa salsa de tomate y chipotle. Se gratinan ligeramente y se sirven acompañadas de crema vegetal y guacamole.
El truco está en lograr la textura “desmechada” de las verduras y una salsa picante y ahumada, clásica de la tinga.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 12 tortillas de maíz
- 450 g de setas ostra cortadas en tiras finas
- 1 cebolla blanca en rodajas finas
- 2 zanahorias ralladas
- 4 tomates grandes maduros
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de pasta de chile chipotle (ajustar al gusto)
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta negra al gusto
- Crema vegetal o yogur vegetal para servir
- Guacamole y cilantro fresco para acompañar
Cómo hacer enchiladas de tinga vegetariana, paso a paso
- Preparar la salsa: Cuece los tomates en agua hirviendo durante 5 minutos. Pela y licúa con el ajo, el chipotle, el orégano, el pimentón, sal y pimienta hasta obtener una salsa espesa.
- Sofreír las verduras: Calienta el aceite en una sartén amplia. Añade la cebolla y saltéala hasta que esté transparente.
- Incorpora la zanahoria rallada y las setas. Cocina a fuego medio-alto unos 10 minutos, removiendo para que se doren y tomen textura.
- Añade la salsa de tomate y chipotle sobre las verduras. Mezcla bien y cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos, hasta que el líquido reduzca y la mezcla quede jugosa pero espesa. Corrige de sal.
- Formar las enchiladas: Calienta las tortillas ligeramente para que no se rompan. Rellena cada una con la tinga vegetariana y colócalas en una fuente para horno.
- Cubre con el resto de la salsa y, si quieres, un poco de queso vegano rallado.
- Gratina 5 minutos a 200 °C, solo para que se calienten y el queso se funda.
- Sirve con crema vegetal, guacamole y cilantro fresco. Consejo: No sobrecargues las tortillas para que no se rompan al enrollar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones (3 enchiladas por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: Aproximadamente 270 kcal
- Proteínas: 7 g
- Grasas: 6 g
- Hidratos de carbono: 45 g
- Fibra: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva hasta 3 días en la nevera en recipiente hermético. Para recalentar, usa microondas o sartén tapada a fuego suave.