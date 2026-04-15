México

Receta de enchiladas de tinga vegetariana: ideales para comer rico y saludable

El sabor ahumado y la textura desmechada sorprenden cuando las verduras se mezclan con la clásica salsa de tomate y chipotle

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El truco para lograr ese toque auténtico está en la combinación de setas y zanahoria bañadas con una salsa intensa. (Gemini)

¡Pocas cosas conquistan tanto como el sabor ahumado y picante de unas buenas enchiladas de tinga vegetariana!

Esta receta no solo te permite disfrutar de todo el carácter de la cocina mexicana, sino que además es ligera, saludable y completamente plant-based.

Las enchiladas de tinga vegetariana son perfectas para cualquier mesa: nacieron como versión alternativa del clásico poblano y hoy triunfan en hogares que buscan comer rico sin carne.

Van de maravilla con un toque de crema vegetal, un poco de cilantro fresco y un buen guacamole.

Enchiladas de espinaca cubiertas con adobo de chile guajillo fermentado, tortillas suaves y relleno saludable con toque artesanal mexicano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las enchiladas de tinga vegetariana ofrecen una versión sin carne del clásico poblano, ideales para quienes buscan recetas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de enchiladas de tinga vegetariana

Las enchiladas de tinga vegetariana se preparan rellenando tortillas de maíz con una mezcla de setas ostra, zanahoria y cebolla, cocinadas en una intensa salsa de tomate y chipotle. Se gratinan ligeramente y se sirven acompañadas de crema vegetal y guacamole.

El truco está en lograr la textura “desmechada” de las verduras y una salsa picante y ahumada, clásica de la tinga.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 12 tortillas de maíz
  2. 450 g de setas ostra cortadas en tiras finas
  3. 1 cebolla blanca en rodajas finas
  4. 2 zanahorias ralladas
  5. 4 tomates grandes maduros
  6. 1 diente de ajo
  7. 1 cucharada de pasta de chile chipotle (ajustar al gusto)
  8. 1 cucharadita de orégano seco
  9. 1/2 cucharadita de pimentón dulce
  10. 2 cucharadas de aceite de oliva
  11. Sal y pimienta negra al gusto
  12. Crema vegetal o yogur vegetal para servir
  13. Guacamole y cilantro fresco para acompañar

Cómo hacer enchiladas de tinga vegetariana, paso a paso

  1. Preparar la salsa: Cuece los tomates en agua hirviendo durante 5 minutos. Pela y licúa con el ajo, el chipotle, el orégano, el pimentón, sal y pimienta hasta obtener una salsa espesa.
  2. Sofreír las verduras: Calienta el aceite en una sartén amplia. Añade la cebolla y saltéala hasta que esté transparente.
  3. Incorpora la zanahoria rallada y las setas. Cocina a fuego medio-alto unos 10 minutos, removiendo para que se doren y tomen textura.
  4. Añade la salsa de tomate y chipotle sobre las verduras. Mezcla bien y cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos, hasta que el líquido reduzca y la mezcla quede jugosa pero espesa. Corrige de sal.
  5. Formar las enchiladas: Calienta las tortillas ligeramente para que no se rompan. Rellena cada una con la tinga vegetariana y colócalas en una fuente para horno.
  6. Cubre con el resto de la salsa y, si quieres, un poco de queso vegano rallado.
  7. Gratina 5 minutos a 200 °C, solo para que se calienten y el queso se funda.
  8. Sirve con crema vegetal, guacamole y cilantro fresco. Consejo: No sobrecargues las tortillas para que no se rompan al enrollar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (3 enchiladas por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: Aproximadamente 270 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Fibra: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva hasta 3 días en la nevera en recipiente hermético. Para recalentar, usa microondas o sartén tapada a fuego suave.

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