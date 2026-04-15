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Estas son las razas de perros son más recomendables para adultos mayores con movilidad limitada

La elección correcta de mascota puede hacer que una persona mayor se sienta acompañada y disfrute de mayor bienestar en su día a día

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Un caniche blanco sentado en el césped da su pata a la mano de una persona. Se ven los pies y piernas del dueño con jeans y botas en un sendero.
Un animal tranquilo trae alegría y simplifica la rutina de quienes buscan menor demanda física sin perder calidez emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son muchos los beneficios que la ciencia ha demostrado que pueden tener los perros para la salud y el bienestar de los adultos mayores.

Sin embargo, es verdad también que deben ser canes con características especiales para este sector de la población.

Y es que para adultos mayores con movilidad limitada, lo ideal es buscar razas de perros que sean tranquilas, de tamaño manejable, fáciles de cuidar y con necesidades de ejercicio moderadas.

También es importante considerar la personalidad del perro, su nivel de energía y la facilidad para entrenarlo.

Es por eso que aquí te damos una lista de razas comúnmente recomendadas para este perfil y sus beneficios, según señala información de la Escuela de Medicina de Harvard:

Razas pequeñas y medianas recomendadas

  • Pug: Son perros pequeños, cariñosos y de temperamento tranquilo. No requieren mucho ejercicio y son fáciles de manejar.
  • Shih Tzu: De carácter amistoso y adaptable. Necesitan poco ejercicio, aunque su pelaje requiere cepillado regular.
  • Bichón frisé: Muy sociable, poco propenso a perder pelo, tamaño compacto y necesidades de ejercicio bajas.
  • Cavalier King Charles Spaniel: Son afectuosos, obedientes y con poca demanda de actividad física.
  • Bulldog inglés: Tienen temperamento calmado, son leales y requieren poco ejercicio, aunque pueden tener problemas de salud respiratoria.
  • Maltés: Muy apegados a sus dueños y de tamaño pequeño. Son fáciles de transportar y de bajo requerimiento físico.

Razas de tamaño mediano-grande (si hay apoyo en casa)

  • Labrador Retriever (adulto): Si es un perro adulto y tranquilo, puede ser una excelente compañía por su docilidad. No se recomienda un cachorro por su energía.
  • Golden Retriever (adulto): Similar al labrador, siempre y cuando el perro sea adulto y calmado.

Consideraciones adicionales

  • Elige perros de bajo mantenimiento físico y emocional.
  • Busca razas que no sean propensas a problemas de salud complicados.
  • Considera el acceso a veterinario y servicios de baño o paseo.
  • Evita a los cachorros, es mejor adoptar un perro mayor, los cachorros requieren mucho tiempo, paciencia y energía para su educación y ejercicio
  • Considera adoptar un perro grande, contrario a lo que se piensa, muchas veces los perros de edad avanzada ya tienen un temperamento calmado y son ideales para personas mayores.
canino pequeño, amigo peludo, temperamento dócil, expresión tierna, compañía leal, características distintivas, perro juguetón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta raza es calmada y requiere poco ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tener un perro para los adultos mayores

Aquí tienes los principales beneficios de tener un perro para los adultos mayores:

  • Compañía: Un perro brinda presencia constante, ayuda a reducir la sensación de soledad y favorece el bienestar emocional.
  • Reducción de estrés y ansiedad: La interacción con un perro puede disminuir los niveles de estrés y ansiedad, gracias al contacto físico y la rutina diaria de cuidados.
  • Fomento de la actividad física: Pasear, alimentar y atender a un perro promueve el movimiento diario, lo que ayuda a mantener la movilidad y la salud general.
  • Rutina y sentido de propósito: Cuidar de un perro da estructura al día y motiva a la persona mayor a mantenerse activa y responsable.
  • Facilita la interacción social: Los paseos y actividades con el perro pueden propiciar la convivencia con otras personas y fortalecer redes de apoyo social.
  • Mejoría en la salud física: Estudios asocian la tenencia de perros con presión arterial más baja y mejor salud cardiovascular.
  • Estimulación cognitiva: El cuidado diario de una mascota puede mantener la mente activa y favorecer la memoria y la atención.
Adulto mayor
Beneficios para los adultos mayores al tener un perro. (@gettyimages)

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