Chivas presume certificaciones internacionales y nuevo césped en su estadio a dos meses del Mundial 2026

Con inversión histórica y mejoras en infraestructura, el Estadio Akron recibirá partidos clave del Mundial 2026, incluyendo duelos de la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero

El Estadio Akron y el Club Deportivo Guadalajara se colocan en la mira internacional a menos de dos meses del arranque del Mundial 2026, gracias a una doble apuesta por la excelencia: la obtención de cuatro certificaciones internacionales ISO y la renovación total de su césped, siguiendo los estándares FIFA.

El Rebaño Sagrado, actual líder del Clausura 2026, celebró estos logros con un acto simbólico en el estadio, donde el staff destacó la relevancia de mantener una cultura de mejora continua que trascienda el discurso.

Chivas y el Estadio Akron destacan a nivel internacional al obtener cuatro certificaciones ISO antes del Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

El Akron se prepara así para recibir partidos de la Copa del Mundo y seguir siendo sede de eventos internacionales tras el reciente repechaje mundialista.

Un club pionero en certificaciones internacionales

Chivas se convirtió en el primer club del mundo en obtener simultáneamente cuatro certificaciones ISO:

ISO 9001: Gestión de calidad y mejora continua.

ISO 14001: Gestión ambiental y sostenibilidad.

ISO 45001: Seguridad y salud en el trabajo.

ISO 20121: Gestión de eventos sostenibles.

La inversión para modernizar el Estadio Akron supera los 250 millones de pesos e involucra mejoras en sostenibilidad ambiental, seguridad laboral, servicios y experiencia del aficionado. (X/ @Chivas)

Estas distinciones abarcan tanto el Estadio Akron como el complejo Verde Valle, y colocan a Guadalajara junto a recintos de primer nivel como el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Gillette Stadium de Boston.

Renovación de césped con estándares FIFA

A la par de estos reconocimientos, el Estadio Akron estrenó una nueva cancha híbrida de verano diseñada para cumplir las exigencias de la FIFA de cara a la Copa Mundial. El cambio, realizado a marchas forzadas tras el último partido de la Liga MX, implicó sustituir por completo el pasto anterior y nivelar la superficie para garantizar el mejor espectáculo posible.

El césped híbrido cuenta con certificación FIFA y fue instalado bajo la supervisión de expertos internacionales.

La cancha será estrenada en el duelo Chivas vs Puebla de la jornada 14 , sirviendo como primera prueba antes de recibir a selecciones mundialistas.

El proceso incluyó nivelación, “cerrado” y verificación de resistencia para evitar riesgos de lesiones y asegurar fluidez en el juego.

La renovación del césped en el Estadio Akron incluyó nivelación y verificación de resistencia para reducir el riesgo de lesiones. REUTERS/Henry Romero

Esta intervención reafirma el compromiso del club con la innovación y el cumplimiento de los máximos estándares globales.

El Akron como sede mundialista

El Estadio Akron no sólo recibirá cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, incluidos duelos de México, sino que ya fue sede en enero del repechaje con combinados como Jamaica, República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Bolivia, que disputaron sus boletos finales para la Copa del Mundo en Guadalajara.

La República Democrática del Congo celebró su pase al Mundial 2026 en el Estadio Akron tras vencer a Jamaica. REUTERS/Eloisa Sanchez

La inversión en modernización supera los 250 millones de pesos, incluyendo mejoras en accesos, servicios y experiencia para el aficionado. El recinto se consolida así como referente mundial por su infraestructura, tecnología y operación sostenible.