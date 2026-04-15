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Director deportivo de Estados Unidos renuncia a su cargo a menos de dos meses del Mundial 2026

Pese a los recientes cambios, Mauricio Pochettino se mantiene como el entrenador de la selección varonil

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U.S Soccer explicó que Matt Crocker renunció a la dirección deportiva ( Lucas Boland-Imagn Images)
U.S Soccer explicó que Matt Crocker renunció a la dirección deportiva ( Lucas Boland-Imagn Images)

A menos de dos meses del arranque del Mundial 2026, la Federación Estadounidense de Futbol anunció que Matt Crocker deja su puesto como director deportivo. El movimiento ocurre en vísperas del principal torneo internacional, que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Este martes 14 de abril, en conferencia de prensa, la U.S Soccer explicó que Matt Crocker renunció a la dirección deportiva para incorporarse, según diversos reportes, a la federación de Arabia Saudita en un cargo similar.

La federación estadounidense explicó que la salida responde a la búsqueda de nuevas oportunidades en el extranjero y aseguró que los preparativos para el Mundial 2026 seguirán de acuerdo al plan establecido.

Trayectoria de Matt Crocker y su papel en la federación

Matt Crocker fue encargado de liderar la planeación deportiva de las selecciones nacionales en la federación de futbol de Estados Unidos (Lucas Boland-Imagn Images via REUTERS)
Matt Crocker fue encargado de liderar la planeación deportiva de las selecciones nacionales en la federación de futbol de Estados Unidos (Lucas Boland-Imagn Images via REUTERS)

Matt Crocker fue encargado de liderar la planeación deportiva de las selecciones nacionales en la federación de futbol de Estados Unidos, con la meta clara de preparar al equipo como anfitrión del Mundial 2026. Entre sus funciones principales están el diseño de la estrategia para las distintas categorías, la definición de procesos de reclutamiento y el fortalecimiento de la identidad de juego de las selecciones.

En su despedida, Crocker expresó su agradecimiento a entrenadores, jugadores y a todo el personal con quienes trabajó, y calificó su gestión como “un privilegio en un periodo tan importante para este deporte en el país”. Además, enfatizó el orgullo por lo construido durante su administración.

La labor del directivo también implicó la consolidación de equipos técnicos y el impulso de la coordinación entre selecciones juveniles y mayores dentro de la estructura deportiva nacional.

Reacciones en la federación de futbol de EE.UU. ante la salida

se mantiene el respaldo total a Mauricio Pochettino como entrenador del conjunto varonil (REUTERS/Fernando Carranza/Archivo)
se mantiene el respaldo total a Mauricio Pochettino como entrenador del conjunto varonil (REUTERS/Fernando Carranza/Archivo)

La federación de fútbol de Estados Unidos aclaró oficialmente que los preparativos rumbo al Mundial 2026 y al Mundial femenino 2027 “no sufrirán modificaciones a raíz de esta transición”. El órgano rector agradeció la aportación de Crocker y reiteró que la estrategia permanece firme bajo el enfoque inicial trazado.

El Director de Operaciones, Dan Helfrich, acompañará el área deportiva y asumirá labores de supervisión, colaborando de cerca con Oguchi Onyewu, subdirector deportivo, y Tracey Kevins, jefa de desarrollo de la selección nacional juvenil femenina. La intención es mantener estable la gestión administrativa y técnica de la federación.

De acuerdo con el comunicado, se mantiene el respaldo total a Mauricio Pochettino como entrenador del conjunto varonil, lo que desestimó rumores sobre posibles cambios en el cuerpo técnico antes del torneo. Los objetivos y el plan de trabajo del equipo estadounidense se consideran garantizados.

Impacto en el equipo estadounidense previo al Mundial 2026

La federación sostiene que sus estructuras operativas y el calendario de preparación siguen firmes ( Dale Zanine-Imagn Images via REUTERS)
La federación sostiene que sus estructuras operativas y el calendario de preparación siguen firmes ( Dale Zanine-Imagn Images via REUTERS)

La salida de Crocker surge en un momento clave para la selección varonil de EE.UU., la cual está cerca de enfrentar el reto de ser anfitriona en el campeonato de fútbol más importante. La federación sostiene que sus estructuras operativas y el calendario de preparación siguen firmes, gracias a la coordinación entre los líderes deportivos y administrativos actuales.

El organismo enfatiza que la planeación para ambas competencias de alto nivel —el Mundial 2026 y la Copa Mundial femenina 2027— no se verá afectada. El respaldo de directivos y el compromiso de los entrenadores buscan garantizar la estabilidad del proyecto deportivo.

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