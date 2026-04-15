México

Fernando Bonilla, actor de La Oficina, responde a críticas tras quejarse contra Movimiento Ciudadano

El dramaturgo interpreta a Jerónimo, jefe del Olimpo

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(X/@fdobonilla)
(X/@fdobonilla)

Semanas después de que se estrenó La Oficina, una versión mexicana de The Office, comenzaron a circular los memes de la serie, pero uno de ellos fue usado por Movimiento Ciudadano y Fernando Bonilla pidió no ser relacionado con el partido.

Ante su petición, muchas personas criticaron al actor, por lo que volvió a explicar su postura política, ya que Fernando Bonilla fue señalado por apoyar a Morena.

“Veo que hay mucha gente inquieta por mi ideología política. Se las aclaro de una vez, para que sea más rápido. Tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda. No milito en ningún partido”, aclaró, aunque sí reconoció ser de ideología de izquierda.

(X/@fdobonilla)
(X/@fdobonilla)

El actor mencionó que sí votó por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cuando estuvo en la boleta, pero mencionó que no es incondicional a nadie más que sus principios.

“Procuro informarme, generar un criterio propio y criticar lo que me parece criticable”, escribió.

En su hilo, Bonilla aclaró que tampoco es un militante de Morena, pero que desde su posición como agente artístico, entiende que también hay una dimensión política en su labor.

“Desconfío de MORENA porque, amparándose en el pragmatismo electorero, es un partido infestado de perfiles turbios y desideologizados que nomás han brincado de barcos hundidos para seguir el hueso.

Fernando interpreta a Jerónimo, jefe de El Olimpo en La Oficina (Fotos: Prime Video)
Fernando interpreta a Jerónimo, jefe de El Olimpo en La Oficina (Fotos: Prime Video)

Me dedico al arte, la cultura y el entretenimiento, pero entiendo que la política nos afecta y compete a todxs"

Finalmente cerró su hilo de X diciendo que apoya la discrepancia y pluralidad de ideas. “Viva la discrepancia, el debate y la discusión; de eso se trata la democracia”, dijo.

Qué pasó entre Fernando Bonilla y Movimiento Ciudadano

El uso no autorizado de la imagen de Fernando Bonilla en una publicación política detonó una ola de reacciones en redes sociales.

El actor, conocido por su papel como Jerónimo Ponce III en la serie mexicana “La Oficina”, criticó abiertamente a Movimiento Ciudadano (MC) por difundir un meme con su rostro en la propaganda del partido en Nuevo León.

Bonilla respondió de manera contundente en X, antes Twitter, donde escribió: “en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingad**”**, dirigiéndose directamente al partido.

Captura de pantalla de Twitter mostrando un tuit de Fernando Bonilla y una publicación de Movimiento Ciudadano con la imagen de un hombre haciendo un gesto de corazón
Fernando Bonilla expresa su indignación en redes sociales contra Movimiento Ciudadano por la utilización no autorizada de una imagen suya en una publicación elogiando la gestión de Nuevo León. (Fernando Bonilla: X)

En ese espacio, defendió el derecho a que su imagen no sea vinculada a campañas políticas y dejó claro que rechaza cualquier intento, de cualquier partido, de utilizar su figura con fines electorales.

El incidente comenzó cuando la cuenta oficial de MC en Nuevo León difundió un meme con la imagen de Bonilla, aprovechando la popularidad de la serie y del personaje.

Para el actor, tal acto representa el momento en que una tendencia “pierde su esencia” al ser explotada por instituciones ajenas, lo que describió con la frase: “ya le cayó caca al pastel”.

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