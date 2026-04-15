México

Abogada de Alicia Villarreal asegura que no existe imparcialidad en el caso contra Cruz Martínez

La defensa de la intérprete reclamó que, pese a las pruebas y a los señalamientos por violencia familiar, el juez sólo llamó la atención del músico

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Cruz Martínez y Alicia Villarreal siguen en audiencias
Alicia Villarreal denuncia la falta de imparcialidad judicial en el caso contra Cruz Martínez por violencia familiar. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

Alicia Villarreal denunció la falta de imparcialidad en el proceso judicial contra Cruz Martínez tras una audiencia en el Palacio de Justicia de Nuevo León este martes, donde acusa al juez de no sancionar incumplimientos a las medidas cautelares.

La cantante de regional mexicano sostuvo en un encuentro con la prensa que el juez no actúa conforme a derecho: “El juez no fue imparcial. Confío en las leyes para que hagan lo pertinente”, enfatizó.

La audiencia concluyó sin cambios en las restricciones al productor musical, pese a los señalamientos de la defensa de Villarreal.

El juez de Nuevo León mantiene medidas cautelares pero no sanciona presuntos incumplimientos de Cruz Martínez, según la defensa de Villarreal.
El juez de Nuevo León mantiene medidas cautelares pero no sanciona presuntos incumplimientos de Cruz Martínez, según la defensa de Villarreal.

Abogada de Alicia Villarreal habla sobre la decisión del juez

Mariana Hernández, abogada de la cantante, señaló que el juez se limitó a llamar la atención a Cruz Martínez, aunque presenta argumentos sobre un supuesto problema de salud familiar sin respaldo documental.

“El juez no modificó absolutamente nada, a pesar de que el señor Cruz incumplió con las medidas que se le habían impuesto”, explicó.

La Fiscalía de Nuevo León citó a ambas partes para la revisión, luego de una presunta falta de cumplimiento de Martínez durante la etapa de proceso en libertad.

“Las leyes realmente son justas; las personas que están en esa posición son las que son injusta”, reiteró Villarral.

(Foto: RS)
La abogada de Alicia Villarreal cuestiona que el juez solo reprendió a Cruz Martínez pese a las pruebas presentadas sobre posibles violaciones legales. (Foto: RS)

Alicia Villarreal acusa falta de sanciones a Cruz Martínez

El caso entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se mantiene vigente en la agenda mediática, principalmente por las acusaciones de Villarreal sobre violencia familiar.

En febrero de 2025, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” denunció a su entonces pareja por agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales, además de presentar la señal internacional de auxilio para víctimas durante un concierto.

La defensa legal de Villarreal enfatizó la falta de sanciones efectivas, pese a las medidas impuestas por el juez. Mientras tanto, Martínez mantiene la obligación de no acercarse ni comunicarse con Villarreal y debe presentarse periódicamente ante las autoridades.

Por su parte, Cruz Martínez anunció una contrademanda por difamación ontra Villarreal, buscando limpiar su nombre y el de sus hijos tras las acusaciones públicas. El productor insiste en su inocencia y apunta que las acusaciones más graves fueron desestimadas judicialmente.

Cruz Martínez estaría preparando demanda contra Alicia Villarreal
Pese a las medidas cautelares, la defensa de Villarreal resalta la ausencia de sanciones efectivas y expone la persistencia del conflicto legal. Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz

Cronología: proceso judicial y contexto

  • En febrero de 2025, Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por violencia familiar ante autoridades y medios, presentando la señal internacional de auxilio en un concierto.
  • En noviembre de 2025, un juez vinculó a proceso a Martínez por violencia familiar y estableció medidas cautelares que le prohíben acercarse a Villarreal.
  • Martínez anunció una contrademanda por difamación tras la desestimación de dos cargos.
  • El caso involucra a abogados de alto perfil. Martínez contrató a Camille Vásquez, reconocida por defender a Johnny Depp; Villarreal cambió de defensa legal en 2026.
  • En enero de 2026, Villarreal enfrentó un embargo de bienes, que su abogado califica de irregular y ajeno al litigio principal.
  • El divorcio se formaliza en agosto de 2025; Villarreal expresó públicamente su decepción con el funcionamiento de la justicia en México y reafirmó su compromiso con la defensa de mujeres víctimas de violencia.

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