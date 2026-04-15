Se acaba plazo para Mi Derecho, mi lugar 2026 para preparatoria: ¿cuándo será el último día y cómo registrarse?

El objetivo es evitar que algún adolescente quede sin la oportunidad de continuar sus estudios en el Bachillerato Nacional (Gob. Edomex)

Queda poco para el cierre de registro de “Mi derecho, mi lugar”, es por ello que Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, hizo un llamado a las y los estudiantes de tercer año de secundaria para que realicen su registro en la plataforma “Mi derecho, mi lugar”

La fecha límite será el 17 de abril, por lo que es importante que las y los jóvenes realicen su registro a través del sitio oficial.

El objetivo es evitar que algún adolescente quede sin la oportunidad de continuar sus estudios en el Bachillerato Nacional, enfatizando la importancia de que madres, padres y docentes acompañen el proceso para asegurar una inscripción correcta.

Pasos detallados para el registro

Ingresar al portal oficial: www.miderechomilugar.gob.mx/.

Obtener una cuenta Llave MX en llave.gob.mx si aún no se dispone de una.

Consultar el instructivo disponible en el portal para conocer etapas y documentación necesaria.

Revisar el catálogo de escuelas y analizar las opciones educativas según ubicación y oferta académica.

Reunir la información y documentos requeridos por cada institución desde el 17 de marzo.

Iniciar sesión con la cuenta Llave MX y completar el formulario de inscripción.

Elegir los planteles de preferencia conforme a intereses académicos y vocacionales.

Verificar la información, confirmar y finalizar el registro antes del 17 de abril.

Contar con el apoyo de madres, padres, familiares o docentes para asegurar el registro correcto.

Descargar o imprimir el comprobante de registro como respaldo del trámite.

La SEP, subraya la importancia de que las y los jóvenes no dejen pasar la oportunidad, ya que la plataforma centraliza los procedimientos y da certeza a las familias sobre la asignación de espacios educativos.

Proceso y requisitos para el registro en la plataforma

El registro en “Mi derecho, mi lugar” exige que las y los aspirantes cuenten con una cuenta Llave MX Imagen de X de @SEP_mx

El registro en “Mi derecho, mi lugar” exige que las y los aspirantes cuenten con una cuenta Llave MX, que puede generarse en el portal llave.gob.mx.

Desde el 17 de marzo, el sitio oficial ofrece acceso a instructivos, catálogos de escuelas y requisitos de cada institución, facilitando que estudiantes y familias se informen previamente.

La SEP recomienda el acompañamiento familiar y docente durante todo el trámite, reiterando la fecha límite del 17 de abril para concluir la inscripción y asegurar el acceso a la educación media superior.

Procedimientos específicos para aspirantes al IPN y UNAM

Las y los estudiantes que deseen presentar examen de ingreso al Instituto Politécnico Nacional (IPN) o a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deben atender indicaciones particulares (SEP)

Las y los estudiantes que deseen presentar examen de ingreso al Instituto Politécnico Nacional (IPN) o a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deben atender indicaciones particulares.

Entre el 18 y el 22 de mayo, deberán ingresar al portal para consultar los procedimientos específicos de cada institución y acudir a la toma de fotografía en la fecha indicada en su solicitud.

Estas fechas y procedimientos especiales han sido confirmados por la SEP y por los portales oficiales de ambos institutos, para coordinar los procesos de admisión diferenciados.

Publicación de resultados y fechas clave

La Gaceta Electrónica de Resultados se publicará el martes 18 de agosto de 2026 en la página oficial.

Según la SEP, esta herramienta permitirá a las y los aspirantes conocer su plantel asignado y los siguientes pasos para formalizar su ingreso al bachillerato nacional.

La publicación de resultados en línea responde al compromiso de transparencia y acceso abierto, elementos prioritarios en la política pública educativa vigente para el ciclo escolar 2026-2027.

Objetivos y características de la plataforma Mi derecho, mi lugar

La plataforma “Mi derecho, mi lugar” constituye una estrategia central del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar acceso equitativo al bachillerato.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), este mecanismo se diseñó para que el proceso de inscripción sea transparente, ordenado y con enfoque de derechos, alineado a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). El sistema permite a las y los estudiantes consultar la oferta educativa, elegir planteles cercanos a sus hogares y seleccionar opciones acordes a sus intereses académicos y vocacionales.

De acuerdo con la SEP, la plataforma busca que nadie quede excluido del nivel medio superior, reforzando el compromiso del gobierno de ampliar la cobertura, fortalecer la infraestructura y asegurar espacios suficientes en las comunidades.

La autoridad educativa federal sostiene que el acceso al bachillerato es un derecho respaldado por políticas públicas y normativas nacionales, como lo señala la Ley General de Educación de México.