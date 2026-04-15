Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

El negocio fue sancionado por autoridades de EEUU (Facebook/Entérate Nuevo Laredo)

Luego de que que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a diversas personas y a un par de casinos por su presunta relación con el Cártel del Noreste, reportes indican que uno de los establecimientos ya fue suspendido.

El 14 de abril las autoridades de Estados Unidos publicaron las sanciones a través del Departamento del Tesoro. Infobae México consultó las redes sociales de uno de los negocios mencionados en el reporte oficial. Horas después del mensaje de la OFAC fueron dadas de baja diversas publicaciones en rede sociales del casino.

De igual manera, a través de redes sociales, fueron compartidas imágenes que muestran un sello en la entrada del negocio con la leyenda “SUSPENDIDO”.

(Captura de pantalla)

(Captura de pantalla)

Dicho mensaje aparece encima del logo del casino, un venado con un dado. Asimismo, algunos usuarios han mostrado sorpresa por la no operación de las instalaciones.

Mientras que en publicaciones de días anteriores pueden verse diversas celebraciones al interior del casino.

Las acusaciones contra los casinos

El reporte indica que el grupo criminal usa al Casino Centenario como un lugar dedicado al almacenamiento de drogas, además de que el negocio estaría involucrado en actividades de tortura y lavado de dinero.

La DEA destacó las sanciones (captura de pantalla)

“Casino Centenario es utilizado por el Cártel de Nagorno-Malasia (CDN) como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. El CDN también utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel. Muchos miembros del CDN frecuentan el Casino Centenario”, es parte del informe.

Las sanciones contra Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA) son a raíz de que, según las investigaciones, el casino habría proporcionado o intentado proporcionar apoyo (financiero, material o tecnológico), a través de bienes o servicios en favor del casino.

El Cártel del Noreste opera de manera principal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, además de que realizan actividades criminales tanto en México como en EEUU.

Personas sancionadas

Asimismo, las sanciones recientes identifican a tres personas y un rapero como posiblemente ligados al Cártel del Noreste. Se trata de del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, Eduardo Javier Islas Valdez y Jesús Raymundo Ramos Vázquez.

Juan Pablo Penilla y Raymundo Ramos (Facebook)

Eduardo Javier Islas Valdez, un sujeto apodado Crosty, quien es señalado como responsable de tráfico de personas migrantes, además de que sería cercano a Abdon Federico Rodríguez García, este último sancionado en agosto de 2025 y quien funge como segundo al mando del Carretel del Noreste

“[Javier Islas] supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros , y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas", destaca el reporte.