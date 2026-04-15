México

Cuatro años después, Eduin Caz revela cuánto cobró Grupo Firme al Canelo Álvarez por tocar en XV años de su hija

El líder de la banda regional mexicana aclaró que la decisión respondió a la amistad con la familia y que el pago por cantar en la fiesta de Emily Cinnamon no alcanzó su costo comercial

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Canelo, Eduin Caz/ Instagram
Grupo Firme recibió de Canelo Álvarez solo el pago de los gastos reales por su actuación en la fiesta de XV años de Emily Cinnamon

Recientemente, Eduin Caz sorprendió al público al revelar detalles sobre el pago que recibió Grupo Firme por presentarse en la exclusiva fiesta de XV años de la hija de Canelo Álvarez. El evento se realizó en Guadalajara, Jalisco, en 2022, y generó atención por la magnitud del festejo y la relevancia de sus protagonistas.

La reciente declaración de Eduin Caz aclaró que Grupo Firme no cobró su tarifa comercial habitual, que supera los 2,5 millones de dólares por concierto. En su lugar, el grupo solo exigió el pago de los gastos reales generados por la producción, traslados y logística.

Ese monto ascendió a varios millones de pesos, cubriendo el operativo completo, de acuerdo con palabras del propio cantante.

Cuánto pagó Canelo Álvarez a Grupo Firme

Eduin Caz detalló que la negociación fue directa y motivada por la amistad que mantiene con Saúl “Canelo” Álvarez. El cantante recalcó que Grupo Firme tiene una política de no presentarse en fiestas privadas, pero aceptó la invitación al tratarse de una petición especial. “No hago fiestas privadas, me explico, eso fue un parteaguas”, expresó en entrevista con Belios Jucor.

Vestido de la hija del Canelo Álvarez, Emily Cinnamon, en sus quince años
La fiesta de quince años de Emily Cinnamon destacó como uno de los eventos sociales más lujosos y comentados de 2022 en Guadalajara (Foto: Instagram/@wilmedinamexico)

Añadió que el único requisito fue que el boxeador cubriera los gastos reales de la agrupación: “Dije que sí, nomás que pague los gastos, vuelo en avión privado. Cobraron los puros gastos reales y yo le dije que esos eran los gastos”, explicó Caz.

Así, el pago no correspondió a su tarifa habitual, sino a los costos necesarios para operar un espectáculo de su nivel.

Entre los conceptos incluidos en el acuerdo estuvieron:

  • Transporte aéreo en avión privado para el equipo y staff
  • Viáticos y alimentación para el personal
  • Instalación profesional de audio e iluminación
  • Logística y operación técnica en el evento

Caz sostuvo que, aunque se cubrieron varios millones de pesos, la cifra estuvo muy por debajo de lo que suele cobrar el grupo en grandes giras, pero aceptó la oferta por respeto y aprecio profesional hacia el boxeador de Guadalajara.

La participación de Grupo Firme en la exclusiva celebración fue gestionada por la amistad entre Eduin Cazz y Saúl “Canelo” Álvarez (Cuartoscuro)
La participación de Grupo Firme en la exclusiva celebración fue gestionada por la amistad entre Eduin Cazz y Saúl “Canelo” Álvarez (Cuartoscuro)

“No hago fiestas privadas, fueron los XV años de su hija y cuando querían que tocara, dije que sí, nomás que pague los gastos, vuelo en avión privado. Cobraron los puros gastos reales y yo le dije que esos eran los gastos, eran varios millones de pesos, pero no se compara nada con lo que cobro... le admiro mucho y hasta la fecha tenemos esa amistad”.

Así fue la fiesta de XV años de la hija de Canelo Álvarez

La celebración de Emily Cinnamon Álvarez se posicionó como uno de los eventos sociales más lujosos y comentados de 2022. Realizada a mediados de junio en un exclusivo restaurante de Guadalajara, la fiesta reunió a familiares, amigos y figuras distinguidas del deporte y el espectáculo.

Emily Cinnamon, primogénita de “Canelo” Álvarez, lució vestidos elaborados y vio cumplido su mayor deseo: la actuación especial de Grupo Firme, considerado el referente más destacable del regional mexicano en ese momento.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, entrenó con Canelo Álvarez (Foto: Youtube/Little Giant Boxing)
El monto total abonado por Canelo fue de varios millones de pesos, significativamente menor a la tarifa regular de Grupo Firme (Foto: Youtube/Little Giant Boxing)

La presencia de la agrupación demostró la disposición de Canelo para consentir a su hija, cumpliendo con sus peticiones principales, incluido el espectáculo musical.

Previo al evento, Saúl Álvarez comentó ante medios que Emily estuvo a cargo de la organización y que su papel fue solo facilitar sus deseos. “Lo está organizando ella y lo único que quiero es que sea feliz con sus quince años y a celebrarlo bien”, declaró el boxeador.

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