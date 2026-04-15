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¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

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Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este martes 14 de abril, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

01, 13, 16, 17 y 26

Chispazo Clásico

Número ganador:

05, 07, 13, 20 y 23

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que escoger los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna sacará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

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