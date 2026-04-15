Sandra Cuevas reta al periodista C4 Jiménez para enfrentarse en una pelea de box al estilo Supernova (Captura de pantalla)

Sandra Cuevas, una de las figuras más controvertidas de la política en la Ciudad de México, lanzó un desafío público al periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, para enfrentarse en una pelea de box al estilo de los eventos Supernova y Ring Royale.

Durante un evento del Consejo Mundial de Boxeo en sus habituales Martes de Café, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, aseguró que estaría dispuesta a enfundarse en unos guantes para pelear contra C4 Jiménez. Esta declaración intensificó la notoria rivalidad entre ambos y reavivó el debate sobre los alcances de los enfrentamientos públicos en México.

Sandra Cuevas no dudó en lanzarse públicamente contra el periodista de nota roja luego de las polémicas y tensiones que han surgido entre ambos. El motivo de la disputa gira en torno a una serie de críticas del periodista contra la ex militante del PRD y su supuesta relación con grupos delictivos. Cuevas respondió dejando de lado los intercambios verbales y convocó a resolver las diferencias de manera directa “frente a frente” en el ring de box.

Así retó Sandra Cuevas a C4 Jiménez a una pelea de box

Revelan supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El reto público de Sandra Cuevas a C4 Jiménez se presentó durante su intervención en el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La exalcaldesa expresó:

“A mí me gustaría, pero que me pongan un hombre al que le traigo ganas. Que me pongan con él y sí, sí me ponía yo los guantes y ya como nos toque”, según recogió Récord.

Aunque no mencionó a Jiménez por nombre al principio, dejó claro el destino del desafío: “Ya lo conocen, es uno que está ahí, moleste y moleste. Que me lo pongan y nos damos en la mad** solos”. Cuevas enfatizó su intención de evitar más discusiones mediáticas y buscar una solución directa: “Nada de que te digo, que me dices y te la miento, me la mientas, no. Nos ponemos los guantes y que gane el mejor”.

La política anunció también la apertura de un gimnasio de box en la Ciudad de México, en colaboración con el CMB. El espacio, dirigido a jóvenes de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, exige disciplina, orden y permanencia escolar a cambio de una beca total.

El origen del enfrentamiento entre Sandra Cuevas y C4 Jiménez (@c4jimenez1)

El origen del enfrentamiento entre Sandra Cuevas y C4 Jiménez

La confrontación entre Sandra Cuevas y el periodista Carlos Jiménez tiene antecedentes. Durante meses, ambos intercambian declaraciones y comentarios públicos, marcados por el estilo frontal y las constantes críticas del comunicador especializado en temas de seguridad.

Un episodio determinante en su disputa ocurrió cuando Jiménez difundió la noticia de la muerte de un joven en la mega rodada de motocicletas organizada por Cuevas. El periodista responsabilizó a la exalcaldesa con declaraciones como: “un joven muerto, un joven que murió por su rodada, un joven que murió por su evento mientras usted estaba bailando, mientras usted estaba festejando”.

La respuesta de C4 Jiménez fue inmediata. El periodista compartió el video del reto en su espacio e ironizó sobre la amenaza lanzada por Cuevas. Entre sus declaraciones destaca: “¿Que le baje yo de h**vos? Señora, no me quiera asustar, que me quiera amenazar, señora, me da risa, que me quiera amagar con que va a decir con quién me acuesto, que me quiera amagar con que me va a decir quién me paga, señora de amenazas y de churpias como usted yo vivo todos los días”.