Profeco ha atendido a más de 150 personas ante quejas por Magnicharters, acusan de fraude y cancelación de vuelos

Magnicharters, señalada por presunto fraude tras el incumplimiento de viajes, mantiene cerradas sus oficinas y módulos, lo que impide a la Profeco identificar y contactar a responsables legales.

Los afectados han reportado paquetes con un valor de entre 30 mil y 40 mil pesos. Hasta ahora, 156 personas han acudido a la Procuraduría Federal del Consumidor para registrar el incumplimiento de sus contratos con Magnicharters.

Mientras la empresa siga inactiva, la cantidad de afectados podría aumentar y sólo tras la reanudación de actividades será posible emitir denuncias formales.

El cierre de operaciones deriva de un paro impulsado por pilotos de la compañía, quienes exigen el pago de sus salarios.

La interrupción súbita ha impactado a cientos de turistas que habían contratado sus vacaciones a través de la aerolínea.

En diciembre del año pasado, pilotos denunciaron la falta de pagos por parte de la empresa y fueron señalados por pasajeros que comentaron haber sido "secuestrados"

La aerolínea informó a través de su sitio web el pasado 11 de abril que sus operaciones serían interrumpidas, esto desde el 11 al 25 de abril, por lo que las autoridades de consumo no pueden notificar las quejas de los consumidores hasta ese periodo.

El comunicado, que puede visualizarse en línea, enuncia que la situación se refiere a “problemas logísticos” y recalca que Magnicharters ha cumplido 30 años de servicio ofreciendo a millones de pasajeros las mejores condiciones de calidad, comodidad y seguridad, además de que lamenta profundamente la situación.

Vuelos cancelados serían a raíz del no pago a trabajadores

El mismo día que se informó de la suspensión de labores, 18 vuelos por parte de la empresa fueron cancelados, comunicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Para entonces, las rutas que se tenían en el radar, cuyos vuelos no despegaron tenían como origen CDMX, Monterrey, Cancún, Mérida y Huatulco, con los mismos destinos.

También el 11 de abril, pilotos de la aerolínea hicieron difundir un comunicado en el que se pronunciaban ante la falta de pago y viáticos, denunciando que llevan aproximadamente 6 meses sin recibir remuneración alguna.

“Les hacemos de su conocimiento que la base de pilotos de la empresa, hemos suspendido nuestras asignaciones de vuelo por la falta de pago de nuestros viáticos, a lo cual adeuda 13 catorcenas (...) nuestro compromiso con la empresa es continuar laborando y estamos en la mejor disposición de continuar con los vuelos una vez saldados los viáticos adeudados (...) esta situación no tiene carácter sindical, político y/o cualquier otro manejo que se le puede realizar, todo esto ajeno a nuestros derechos laborales”, se menciona en el documento.

¿Cómo emitir una queja ante la Profeco?

Para quienes buscan presentar su queja ante Profeco, la dependencia solicita los siguientes requisitos:

Una narrativa de los hechos

Credencial de elector ( INE )

Comprobante de domicilio

Facturas y comprobantes de pago relacionados con el contrato de viaje

En caso de que se configure el fraude, las autoridades han explicado que serán los clientes quienes deberán acudir ante la Fiscalía General de Justicia para interponer la denuncia penal correspondiente.