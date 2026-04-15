COPRED exige sanciones y medidas contra la misoginia tras insultos contra la árbitra Katia Itzel García

La indignación en redes y la intervención del COPRED reavivaron el debate sobre la igualdad de género tras la agresión verbal de Sergio Bueno. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La agresión verbal de Sergio Bueno, técnico de Mazatlán FC, contra la árbitra Katia Itzel García en el partido Pumas vs Mazatlán encendió la alerta sobre la persistencia de actitudes misóginas en el futbol mexicano.

El incidente, ocurrido tras la expulsión del entrenador, generó indignación en redes sociales y llevó a organismos oficiales a exigir respuestas contundentes.

La agresión verbal de Sergio Bueno contra Katia Itzel García expuso actitudes misóginas durante el Pumas vs Mazatlán de la jornada 14. REUTERS/Eloisa Sanchez

La reacción del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) marca un parteaguas en el debate sobre igualdad y respeto en la cancha, justo cuando México se prepara para ser sede del Mundial 2026.

Llamado enérgico a Liga MX, FMF y Comisión de Árbitros

El COPRED fue claro al exigir acciones inmediatas y coordinadas de las autoridades del futbol mexicano para enfrentar y sancionar cualquier manifestación discriminatoria:

Liga MX: Adoptar una política de tolerancia cero frente a expresiones sexistas o violentas, dentro y fuera de la cancha, y garantizar ambientes de respeto e igualdad en todos los partidos.

Comisión de Árbitros: Fortalecer protocolos internos para proteger activamente la integridad y dignidad de las personas árbitras, con especial énfasis en la prevención y atención de agresiones por razón de género.

FMF: Investigar con debida diligencia los hechos, incluso si no quedan asentados en la cédula arbitral, y establecer criterios claros y sanciones efectivas para cualquier conducta discriminatoria.

El COPRED exigió a la FMF y a la Liga MX una política de cero tolerancia contra expresiones sexistas y violentas dentro y fuera de la cancha. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con esto, el organismo puntualizó que permitir expresiones como las vistas en el duelo Pumas vs Mazatlán envía un mensaje grave: que las mujeres deben “probar” su autoridad o que la violencia verbal es aceptable dentro del contexto deportivo.

La gravedad del caso y el contexto mundialista

La situación cobra mayor relevancia por el anuncio reciente de que Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana central en un Mundial varonil, en el marco de un país anfitrión del torneo en 2026.

El caso evidencia cómo los estereotipos de género y la violencia simbólica siguen presentes en el deporte profesional.

COPRED recalcó que la “pasión del juego” no puede usarse como justificación para actos misóginos o discriminatorios .

La autoridad insistió en que el futbol debe ser un reflejo de los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos.

El COPRED señala que justificar actos misóginos con la 'pasión del juego' perpetúa estereotipos de género y violencia simbólica en el deporte. REUTERS/Eloisa Sanchez

De este modo, el COPRED advirtió que este tipo de agresiones no solo afectan a la víctima, sino que dañan la imagen internacional del futbol mexicano y ponen en entredicho el compromiso real con la igualdad de género.

COPRED y la necesidad de transformar la cultura futbolística

El Consejo reiteró su disposición para acompañar a las instancias deportivas en la prevención y eliminación de prácticas discriminatorias. Subrayó que no basta con permitir la presencia de mujeres en el arbitraje: es indispensable garantizar condiciones reales de respeto y equidad.

La situación reavivó el debate sobre la inclusión de mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados y la urgencia de erradicar expresiones que deslegitiman su autoridad.

Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana en un Mundial varonil, en un contexto nacional de debate sobre la igualdad en el futbol. (Foto: Kyle Terada-Imagn Images)

El caso de Katia Itzel García se convirtió así en un llamado urgente a transformar la cultura del futbol mexicano y a asegurar que los derechos humanos y la igualdad de género sean principios innegociables dentro y fuera de la cancha.