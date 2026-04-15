Máynez reconoce como error el usar meme de Fernando Bonilla, actor de La Oficina

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, admitió que el partido cometió un error al usar la imagen de Fernando Bonilla en un meme político.
El actor de La Oficina —quien interpreta a Jerónimo— mencionó que el meme ni siquiera era gracioso y quizá estaba forzado.
Esto fue lo que escribió en X:
“Honestamente, creo que tiene razón.Además el meme que le molestó ni siquiera estaba chistoso. Muy forzado.Hay que reconocer los errores”.
De igual manera, aseguró que respeta totalmente la ideología de izquierda y apartidista de Fernando Bonilla:
“En cuanto a la ideología de Fernando, es muy respetable. Su padre fue siempre un ejemplo de lucha y me tocó verlo muchas veces en marchas”, dijo, recordando a Héctor Bonilla.
Actor de La Oficina se molesta con Movimiento Ciudadano
La utilización de la imagen de Fernando Bonilla en una campaña de Movimiento Ciudadano provocó un intenso debate en redes sociales.
El actor, conocido por interpretar a Jerónimo Ponce III en la serie mexicana “La Oficina”, expresó abiertamente su molestia y exigió que ningún partido use su rostro para fines electorales sin autorización.
La controversia surgió tras la publicación de un meme por parte de la cuenta oficial de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que aprovechó la popularidad de la serie.
Bonilla reaccionó de forma categórica en X (antes Twitter), dirigiéndose directamente al partido: “En su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingad**”, escribió, dejando clara su postura.
El incidente generó una ola de reacciones. El propio actor defendió el derecho a que su imagen no sea asociada con campañas políticas y reiteró que rechaza cualquier intento, de cualquier partido, de utilizar su figura en el contexto electoral.
Postura política de Fernando Bonilla tras las críticas
Ante la polémica, Fernando Bonilla fue objeto de críticas y cuestionamientos sobre su ideología política.
El actor respondió en un hilo de X, donde aclaró: “Veo que hay mucha gente inquieta por mi ideología política. Se las aclaro de una vez, para que sea más rápido. Tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda. No milito en ningún partido”.
En ese mismo espacio, Bonilla reconoció que votó por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cuando apareció en la boleta.
Sin embargo, subrayó que no es “incondicional a nadie más que a sus principios” y que su postura se basa en informarse y generar un criterio propio, además de señalar que critica todo lo que lo amerita.
A través de sus mensajes, Bonilla puntualizó que tampoco es militante de Morena, aunque sí se identifica con la izquierda. Explicó que, desde su rol como agente artístico, entiende que su trabajo tiene también una dimensión política.