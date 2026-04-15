México

Omar Chaparro asegura que convirtió su trastorno de atención “en una fortaleza”

Durante un encuentro con medios, Omar Chaparro explicó que el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) fue clave para diversificarse en actuación, conducción y música, transformándolo en motor para sus proyectos profesionales

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Omar Chaparro habla abiertamente sobre el TDAH y cómo transforma su diagnóstico en una fortaleza en su vida profesional (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
Omar Chaparro habla abiertamente sobre el TDAH y cómo transforma su diagnóstico en una fortaleza en su vida profesional (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El actor, conductor y cantante Omar Chaparro enfrenta cuestionamientos sobre su estado de salud y su diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un tema que ha generado conversación entre seguidores y medios de comunicación debido a la forma en que el artista transforma este padecimiento en una herramienta para su crecimiento profesional.

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Chaparro abordó directamente las preguntas sobre su padecimiento. La atención se centró en el hecho de que el TDAH, lejos de representar para él una limitación, se convierte en una clave para entender su multifacética trayectoria.

Con 51 años, el actor explica que ha aprendido a comprender mejor su mente y canalizar su energía en proyectos que le apasionan, especialmente la música.

El actor aseguró que es uno de sus sueños el presentarse en un importante recinto de la CDMX: (Ig: @omarchaparro)
El actor mexicano revela que el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad no ha sido un obstáculo para su carrera artística (Ig: @omarchaparro)

Cuando se le preguntó cómo ha enfrentado el diagnóstico, Omar Chaparro respondió: “Esa debilidad la convertí en fortaleza, de alguna manera el Síndrome de Atención Dispersa es que te cuesta trabajo enfocarte solo en una cosa y yo creo que eso lo he llevado a mi vida profesional, por eso he trabajado en tantas cosas y ahorita lo que hago es enfocarme en la música, por ejemplo”.

Su declaración revela que la dispersión de atención característica del TDAH ha influido directamente en su vida y carrera artística.

El TDAH en la vida de Omar Chaparro: manejo, retos y enfoque

El actor reconoce que intentó medicarse después del diagnóstico, aunque advierte que el TDAH es una condición más común de lo que muchas personas piensan. Chaparro agrega una reflexión sobre la dimensión emocional de vivir con este trastorno:

La ansiedad, la preocupación y la tristeza llegan cuando uno está estático”, sugiere, y resalta la importancia de mantenerse activo y enfocado para manejar las sensaciones negativas asociadas.

omar chaparro
La multifacética trayectoria de Omar Chaparro destaca su capacidad para reinventarse en cine, televisión y música pese al TDAH (Foto: IG @omarchaparro)

El propio Chaparro aclara que el TDAH no representa un límite definitivo. Rechaza la visión de que se trata de una condición “inmutable” y plantea que se puede transformar en una fortaleza si se utilizan las herramientas adecuadas.

Esta perspectiva no solo habla de su experiencia personal, sino que también aporta testimonios públicos sobre la salud mental de quienes viven situaciones similares.

Una carrera multifacética: cine, televisión y música

Omar Chaparro ha sabido diversificar su trayectoria profesional y reinventarse a lo largo de los años. Destaca en películas mexicanas como “No manches Frida”, “Suave patria” y “Amor a primera visa”, y ha mantenido presencia constante como conductor y comediante en los principales escenarios del espectáculo nacional.

Actualmente, Chaparro enfoca su energía en la música, disciplina que considera idónea para canalizar los efectos del TDAH en su vida diaria.

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