México

Dan más de 200 años de prisión a hombre por secuestro y asesinato de sacerdotes en iglesia de Veracruz

Luis Alberto “N” fue sentenciado por acciones en contra de tres personas

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Sentencian a más de 200 años de prisión a dos hombres por secuestro de sacerdotes en Veracruz
El sujeto sentenciado (FGE Veracruz)

Las autoridades de Veracruz infirmaron sobre la sentencia de más de 200 años de prisión en contra de un hombre hallado culpable del delito de secuestro agravado cometido en contra de tres personas, dos de ellas sacerdotes.

La condena en contra de Luis Alberto “N” fue informada por la Fiscalía general del Estado (FGE) de Veracruz el 14 de abril. Dicho hombre recibió una sustancia de 210 años de prisión como resultado de un juicio oral.

Sacerdotes privados de la libertad en una iglesia

Fue al interior de una iglesia en Poza Rica, el 18 de septiembre de 2016, que el sujeto recientemente condenado participó en la privación de la libertad de tres personas (de identidad reservada), dos de las cuales fungían como sacerdotes en las instalaciones religiosas.

“La autoridad judicial, además de imponer la pena privativa de la libertad, determinó la 𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀 del sentenciado, dentro del 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗼𝗿𝗮𝗹 𝗝-𝟭𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟰“, es parte del informe compartido por la Fiscalía de Veracruz.

El castigo en contra de Luis Alberto “N” fue calificado como una “sentencia histórica” por parte de la FGE estatal.

Primer plano de las manos de un hombre con esposas de metal. Viste una camisa gris y una camiseta oscura. Las esposas unen ambas muñecas.
El sujeto fue condenado por acciones realizadas en 2016 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revelan nombres de los sacerdotes

Si bien el reporte de las autoridades no revela el nombre de las víctimas, los registros oficiales detallan que el 18 de septiembre de 2016 un grupo armado llegó a una iglesia de Poza Rica y secuestró a los dos religioso, además de del conductor de los mismos.

Los sacerdotes fueron identificados como Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz. Las personas armadas acudieron ala iglesia de Nuestra Señora de Fátima y privaron de la libertad a las tres pronas, de las cuales el chofer de los religiosos logró escapar con vida.

“Sus cuerpos sin vida fueron hallados el lunes 19 de septiembre, en una cuneta de la carretera que une Papantla a Poza Rica”, destaca la agencia Fides, Órgano de información de las Obras Misionales Pontificias.

Luego de las acciones en contra de los sacerdotes, el entonces fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, señaló que el crimen no estaba ligado con el crimen organizado.

Hallan muerto a sacerdote en Chiapas

En marzo pasado, el sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal fue hallado muerto en Chiapas, dicho hombre se desempeñaba como vicario parroquial en la iglesia de San Marcos Evangelista del municipio de Ocotepec.

"Entregó su vida para acompañar a las comunidades": así despidió la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez al padre Juan Manuel Zavala Madrigal
(Facebook/Parroquia San Juan Bautista - Ocozocoautla.)

Posterior al hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas destacó que que el cuerpo de Madrigal Zavala fue hallado sin signos de violencia.

“Se presume que se cayó en la laguna. Seguimos investigando, seguimos trabajando. Vamos a realizar más actos de investigación”, dijo el titular de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca.

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