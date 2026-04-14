Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

'El Chapito', líder de 'Los Chapitos', facción del Cártel de Sinaloa. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Las autoridades de Estados Unidos mantienen una recompensa millonaria por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán, quien es considerado líder de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, tanto el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Embajada de EEUU en México publicaron información sobre la recompensa para quien aporte datos que deriven en la captura del hombre mencionado.

Ofrecen 10 millones de dólares por el hijo del Chapo

En un mensaje compartido el 14 de abril, el ICE señala que Iván Archivaldo y sus otros hermanos son los encargados de mantener las actividades que antes eran realizadas por Joaquín El Chapo Guzmán.

“Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como los “Chapitos”, heredaron redes de narcotráfico de su notorio padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Guzmán Salazar es un prófugo y debe ser considerado armado y peligroso.

Detención del Chapo en 2016 (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

De igual manera, la Embajada de EEUU en México compartió otro mensaje en el que reitera la recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo.

Los otros integrantes de Los Chapitos y la recompensa por Alfredo Guzmán Salazar

De los cuatro hijos del Chapo dos de ellos ya están bajo custodia de autoridades estadounidenses. Se trata de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, quien fue detenido en enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa y de Joaquín Guzmán.

En julio de 2024 fueron detenidos dos integrantes del Cártel de Sinaloa en EEUU: Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, este último habría sido el encargado de llevar al mayo ante las autoridades a través de engaños.

"El Güero" aceptó haber cometido secuestro internacional (Jesús Aviles/Infobae México)

Una carta atribuida al Mayo Zambada señala que fue secuestrado y llevado contra su voluntad a territorio estadounidense. Alejandro Gertz Manero declaró a finales de octubre de 2024 (fecha en la que se desempeñaba como titular de la Fiscalía General de la República) que Ismael Zambada fue secuestrado, por lo que solicitó información a las autoridades de EEUU

“El delito se cometió en México, fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron", aseguró el entonces fiscal.

Además, tanto Ovidio como Joaquín Guzmán mantienen negociaciones con las autoridades de EEUU.

Por último, el ICE mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleva a la detención de Alfredo Guzmán Salazar, siendo el otro de los hermanos que siguen libres.

A dicho hombre, quien es conocido como Alfredillo, se le acusa de pertenecer al Cártel de Sinaloa y de los delitos de conspiración por posesión e intento de distribuir sustancias controladas, así como por conspirar para importarlas y exportarlas.