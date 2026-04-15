EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

El rapero fue mencionado por las autoridades tras una nueva designación relacionada con el Cártel del Noreste. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó una nueva sanción este 14 de abril contra dos casinos y tres presuntos operadores del Cártel del Noreste.

En el comunicado, destaca que las autoridades de aquel país volvieron a mencionar al rapero Ricardo Hernández Medrano, mejor conocido como “El Makabelico" o “El Comando Exclusivo”, reafirmando la presunta colaboración financiera que habría tenido el cantante con la organización criminal.

La autoridad estadounidense recordó que el pasado 6 de agosto de 2025 designó a tres miembros de alto rango del cártel y a Hernández, a quien tildaron de infame por brindar apoyo al Cártel del Noreste utilizando plataformas de streaming y conciertos para generar ingresos y lavar el dinero de la organización.

El caso de “El Makabelico” fue retomado en el contexto de las nuevas sanciones como ejemplo de cómo el Cártel del Noreste recurre a distintos mecanismos para sostener sus operaciones financieras, incluso a través del espectáculo y la música.

La carrera de “El Makabelico” en el narcorap

Ricardo Hernández Medrano cobró fama luego de interpretar un género innovador y con apología al delito, el narcorap. Entre sus letras, narraba hazañas delictivas de miembros del CDN y otras organizaciones.

Así luce ""El Makabelico" sin la cara cubierta, como era su distintivo. Crédito: OFAC

Uno de los componentes destacados de su música era el uso de grabaciones de frecuencias radiales de miembros de la delincuencia organizada y hasta el sampleo de enfrentamientos -mejor conocidos como topones- en las pistas.

Además, al final de la mayoría de canciones creadas por ”El Makabelico” se pueden escuchar claves y saludos a familiares e integrantes del CDN, todos presuntamente enviados por los protagonistas.

Entre los delincuentes a los que les creó canciones destacan alias como “El Panin”, “El Wero Scarface”, “El Tartas” y “El Mando R”, entre otros.

El Panin, a quien el Makabelico le compuso varias canciones, fue abatido por fuerzas federales en 2024. (X/@Sonoranoticia1)

Algo particular en la imagen del rapero era el uso de capuchas para ocultar su identidad, lo que generaba un perfil misterioso y atractivo para la audiencia.

La música de Ricardo Hernández fue bajada de todas las plataformas de streaming, sin embargo, todavía pueden escucharse, debido a que sus fanáticos las vuelven a cargar con modificaciones en los títulos o en el nombre del artista, para no ser detectadas y eliminadas.

En septiembre 2025, “El Makabelico” anunció su retiro de los espectáculos y la creación de narcorap, cerrando así una trayectoria llena de narrativas bélicas y señalamientos de su presunta relación con el CDN.

El Makabelico, sancionado por lavar dinero y transferir regalías al Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 6 de agosto de 2025 a Ricardo Hernández Medrano por su presunta relación directa con el Cártel del Noreste.

Según la OFAC, “El Makabelico” utiliza conciertos y eventos musicales para lavar dinero a favor de la organización criminal.

El Makabelico fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU por presuntos nexos con el CDN. (Instagram: El Makabelico)

Además, la autoridad estadounidense señala que hasta el 50 por ciento de las regalías que obtenía de las plataformas de streaming iban directamente al Cártel del Noreste, lo que habría motivado la eliminación de todo su contenido.

En las sanciones emitidas hace poco más de ocho meses, la OFAC consideró que “El Makabelico” tenía una relación con el Cártel del Noreste.

El papel de las plataformas de streaming y espectáculos

Cuando fue sancionado “El Makabelico”, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó que el Cártel del Noreste depende de fuentes de ingresos alternativas y métodos de lavado de dinero para sostener y diversificar su actividad delictiva.

(Instagram)

En el caso de Hernández, la recaudación por conciertos, eventos y el flujo de regalías que generaba en plataformas digitales presuntamente fue una vía relevante para fortalecer las finanzas del cártel.

La autoridad señala que este mecanismo de lavado complementa otras actividades criminales del CDN, como el narcotráfico, el tráfico de personas y la extorsión.

Tras su retiro, "El Makabelico" desapareció de la opinión pública y fue hasta esta nueva mención por parte de las autoridades de Estados Unidos que su nombre volvió a destacar.