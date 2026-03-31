“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en Tamaulipas Infobae México/Jovani Pérez)

Evaristo Cruz Sánchez, alias El Vaquero y quien llegó a ser el segundo al mando dentro del Cártel del Golfo, se declaró culpable en Estados Unidos tras su audiencia del 31 de marzo.

“El acusado presentó una DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD al CARGO 2 de la acusación. Se presentó el ACUERDO DE CULPABILIDAD POR ESCRITO”, es parte de los registros judiciales.

La información sobre la situación jurídica de El Vaquero fue compartida por el periodista Dave Hendricks a través de su cuenta de X, donde publicó los registros que resumen el caso.

Fue en febrero del año pasado que el Departamento de Justicia de EEUU señaló a El Vaquero por nueve cargos por su papel en el trasiego de drogas en el periodo de 2015 a 2021, entre los que están posesión con intención de distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo.

La FGJ Tamaulipas ofreció 2,000,000 de pesos como recompensa a quien proporcione ayuda para la localización de Evaristo Cruz, alias "El Vaquero" (FGJ Tamaulipas)

Dicho hombre fue detenido el 6 de abril de 2021 en Nuevo León como resultado de un operativo por parte del Ejército y la Guardia Nacional.

Recompensa millonaria por la captura de un integrante del Cártel del Golfo

Las autoridades de Tamaulipas, en su momento, ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos por información que llevara a la captura de Cruz Sánchez, pues fue incluido en la lista de sujetos prioritarios de Tamaulipas, desde julio de 2019.

Mientras que las averiguaciones por parte de las autoridades estadounidenses ubicaban a El Vaquero únicamente detrás de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador.

Durante sus años activo fue responsable de controlar una parte significativa de la frontera entre EEUU y México.

“En ese momento, la investigación identificó a José Alfredo Cárdenas-Márquez, alias El Contador, como el miembro de mayor rango de la organización, apoyado por Evaristo Cruz-Sanchez, alias Vaquero, el segundo miembro de mayor rango”, se puede leer en el informe.

Uno de los vehículos decomisados a el "Vaquero", en una de sus casas en Tamaulipas (Foto: Twitter/FuriaNegra7)

Se encargaba de recolectar y preparar cientos de kilogramos de drogas para llevarlo a territorio estadounidense a través de mensajeros, además de que supervisaba el almacenamiento de narcóticos en Brownsville, Texas, para su transporte a otros puntos.

A inicios de mayo de 2020 fue detenido en EEUU un hombre ligado al grupo criminal que admitió haber colaborado con El Contador y con El Vaquero.

El 28 de febrero de 2025 las autoridades estadounidenses informaron que ya tenían bajo custodia dos miembros de alto rango del Cártel del Golfo: Evaristo Cruz y José Alberto García Vilano, alias La Kena.

Ahora, Evaristo Cruz Sánchez podría pasar hasta 10 años tras las rejas, su audiencia para que sea definida su sentencia está pactada para el 7 de julio, mientras que el hombre fue remitido a la custodia del Alguacil de los EEUU.

Cuando dicho sujeto fue detenido, las autoridades también incautaron cuatro inmuebles, 72 vehículos, ocho tractocamiones y 18 caballos finos, según documenta el medio Ovaciones.