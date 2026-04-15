Cuidado si tú o tu familiar despiertan a estas horas: la ciencia explica qué le pasa al cerebro y qué enfermedades podrías tener 

Las alteraciones del sueño reflejan procesos biológicos que afectan la estructura y química cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar varias veces durante la madrugada o realizar movimientos bruscos mientras se duerme puede ser una señal de que el cerebro experimenta cambios sutiles años antes de que aparezcan síntomas visibles.

De acuerdo con investigaciones recientes, Estas alteraciones del sueño reflejan procesos biológicos que afectan la estructura y química cerebral, mucho antes de que se manifiesten problemas motores o de memoria.

Despertares nocturnos y sueño interrumpido: lo que intenta comunicar el cerebro antes del diagnóstico neurológico

La medicina del sueño ha desterrado la creencia de que los despertares frecuentes y el insomnio en adultos mayores son parte natural del envejecimiento. Instituciones como la UNAM y el IMSS reconocen que ciertas alteraciones, como despertar entre 2:00 y 4:00 a.m. o presenciar patadas, gritos o saltos en la cama, constituyen biomarcadores tempranos de neurodegeneración.

El sistema glinfático se activa únicamente durante el sueño profundo de ondas lentas. Funciona como un “camión de basura” cerebral, eliminando sustancias dañinas. Al fragmentarse el sueño, este sistema reduce el flujo de limpieza en un 90%. La consecuencia es la acumulación de la proteína beta-amiloide, cuya presencia se relaciona con el Alzheimer. Un solo episodio de privación total de sueño puede aumentar este tóxico neuronal de forma medible.

Datos de la Universidad de Harvard revelan que quienes mantienen un patrón de menos de cinco horas de sueño por noche duplican el riesgo de demencia frente a quien logra dormir siete u ocho horas. Además, quienes tardan más de 30 minutos en dormir aumentan su riesgo de deterioro cognitivo en un 45%.

Quienes mantienen un patrón de menos de cinco horas de sueño por noche duplican el riesgo de demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trastorno de Conducta del Sueño MOR: la señal más contundente de daño neurológico preclínico

El Trastorno de Conducta del Sueño en Fase MOR, también conocido como RBD, destaca como uno de los síntomas más certeros de neurodegeneración inminente, según estudios de la Cleveland Clinic y la Mayo Clinic.

Habitualmente el paciente o sus familiares notan gritos, insultos, manotazos, patadas, caídas de la cama o escenas defensivas durante el sueño; la persona recuerda con detalle que se defendía de un agresor al despertar. Este fenómeno ocurre porque la “parálisis” natural de los músculos durante el sueño vívido falla, y el cuerpo actúa los sueños sin restricción.

Lo relevante es que el RBD antecede hasta en 15 años la aparición de los síntomas motores o de memoria. De quienes tienen este trastorno, más del 97% desarrolla Parkinson o una demencia en los siguientes 14 años, ratifica la Mayo Clinic. Por eso, observar estos comportamientos en un adulto (especialmente mayor de 50 años) exige atención médica especializada.

Otras conductas nocturnas: piernas inquietas, confusión vespertina y apnea del sueño

El Síndrome de Piernas Inquietas —unas ansias incontrolables de mover las piernas por la noche acompañadas de picazón o molestia interna— puede ser la primera manifestación de falta de dopamina y anticipar la enfermedad de Parkinson.

La Parkinson’s Disease Foundation calculan que entre el 30% y el 80% de quienes padecen Parkinson manifiestan este síntoma en las fases iniciales. También alertan sobre el síndrome vespertino (o “sundowning”), caracterizado por episodios de agitación y confusión al anochecer en adultos mayores, asociado al inicio de demencia tipo Alzheimer.

Otra señal de alerta son los despertares provocados por ronquidos fuertes o pausas respiratorias (apnea del sueño). Cada microdespertar por falta de oxígeno eleva la presión arterial y, con el tiempo, puede originar microinfartos cerebrales que desembocan en demencia vascular irreversible. La American Heart Association subraya que mantener arterias cerebrales saludables es básico para no empeorar el daño por toxinas.

Quienes padecen RBD tienen mayor probabilidad de desarrollar Parkinson o demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y tratamiento: intervención neurológica y protección familiar

Los expertos advierten que recetar pastillas para dormir sin identificar la causa de los despertares puede agravar la neurodegeneración.

La primera acción recomendada es realizar una polisomnografía de laboratorio con grabación de video, prueba que clarifica si existe parálisis muscular perdida durante el sueño vívido y descarta otras condiciones como crisis epilépticas o apnea.

El tratamiento del RBD se inicia con dosis controladas de melatonina, que mejora la sincronía del “reloj” biológico y reduce los eventos violentos sin riesgos de dependencia. Cuando esto no resulta, el médico puede valorar el uso de clonazepam, siempre bajo vigilancia geriátrica o neurológica debido al riesgo de caídas y somnolencia residual.

Las familias deben adaptar el cuarto retirando muebles cortopunzantes o peligrosos, incluso valorando dormir en camas separadas si existe riesgo de lesiones.

Para los casos de insomnio preclínico de Alzheimer, la higiene del sueño es fundamental: los especialistas sugieren despertar a la misma hora diaria y exponerse de inmediato a la luz natural, reducir líquidos en la noche, evitar cafeína por la tarde y mantener una rutina física activa durante el día.

Estas acciones aumentan la probabilidad de pasar más tiempo en sueño profundo, favoreciendo la “limpieza” cerebral nocturna.

Los especialistas sugieren despertar a la misma hora diaria y exponerse de inmediato a la luz natural, reducir líquidos en la noche, evitar cafeína por la tarde y mantener una rutina física activa durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Signos nocturnos y su significado

La presencia de gritos, puñetazos, patadas o movimientos violentos en la cama indica casi exclusivamente riesgo futuro de Parkinson, mientras que un patrón de menos de cinco horas de sueño o despertares continuos apunta a Alzheimer. La necesidad de mover constantemente las piernas es una alerta prematura de daño dopaminérgico, probablemente ligado al inicio de Parkinson. La confusión o agresividad al anochecer es un síntoma preclínico de demencia. Y los despertares por apnea con ronquidos anticipan deterioro vascular cerebral.

La medicina mexicana y global coincide: atender estos signos nocturnos, realizar estudios especializados y modificar la higiene del sueño abre una ventana de hasta 15 años para retrasar o atenuar los efectos de las enfermedades que más laceran la autonomía y la identidad en la vejez.