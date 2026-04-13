Cómo el cerebro adapta la memoria ante situaciones inesperadas

El hipocampo reorganiza la memoria ante cambios inesperados y ajusta la interpretación del entorno según la situación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar no es un proceso estático. Cada vez que una persona se enfrenta a una situación que no coincide con lo que esperaba, el cerebro debe ajustar rápidamente su interpretación del entorno. Un nuevo estudio aporta evidencia de cómo ocurre ese proceso: el hipocampo, una región clave para la memoria, reorganiza su actividad según el tipo de cambio que detecta.

La investigación, realizada por científicos del University of Chicago Medical Center y publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, logró mapear este mecanismo mediante resonancia magnética funcional. Los resultados muestran que el cerebro no solo almacena recuerdos, sino que también los utiliza de manera flexible para adaptarse a nuevas circunstancias.

El rol del hipocampo en la memoria y la orientación

El hipocampo es una estructura fundamental para el aprendizaje y la memoria. Cumple un papel central en la capacidad de recordar experiencias y ubicarse en el espacio, por lo que a menudo se lo describe como una especie de “GPS interno”.

Esta función fue reconocida en 2014 con el Premio Nobel de Medicina, a partir del descubrimiento de las llamadas “células de lugar” y “células de rejilla”. Estas neuronas permiten construir mapas mentales del entorno y orientarse dentro de él.

Un estudio de la University of Chicago evidencia cómo el hipocampo adapta su actividad ante diferentes tipos de cambios en la memoria (Créditos: Instituto Salk)

Sin embargo, una de las preguntas abiertas en neurociencia era cómo esta región logra combinar distintos tipos de información, como los objetos y sus ubicaciones. El nuevo estudio aporta una respuesta: el hipocampo distribuye su actividad de manera diferente según el tipo de discrepancia que percibe.

Un experimento para poner a prueba la memoria

Para analizar este fenómeno, los investigadores trabajaron con 28 voluntarios. En una primera etapa, los participantes memorizaron secuencias de cinco imágenes ubicadas en distintas posiciones dentro de un esquema circular.

Luego, mientras se encontraban dentro de un escáner de resonancia magnética funcional, volvieron a ver esas imágenes. En algunas pruebas, los científicos modificaron el objeto, en otras cambiaron su ubicación, y en ciertos casos alteraron ambos elementos al mismo tiempo.

Este diseño permitió generar situaciones en las que la realidad no coincidía con lo recordado. A partir de allí, los investigadores observaron cómo respondía el cerebro ante cada tipo de cambio.

Las funciones del hipocampo, como la memoria y la orientación espacial, derivan de la organización dinámica de sus regiones anteriores y posteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis reveló que el hipocampo no reacciona de forma uniforme. Cuando el cambio afectaba al objeto —por ejemplo, ver una imagen distinta a la esperada—, la actividad aumentaba en la parte anterior de esta estructura.

En cambio, si la modificación estaba relacionada con la ubicación —como encontrar un elemento en otro lugar—, la respuesta se concentraba en la región posterior.

El cerebro distingue si lo que cambió es “qué” se ve o “dónde” está, y ajusta su respuesta en consecuencia.

Para entenderlo de forma simple, es lo que sucede cuando entramos a la cocina y esperamos ver la cafetera en su estante de siempre. Si en su lugar hay una licuadora (falló el “qué”), el cerebro activa su zona anterior. Pero si la cafetera simplemente fue movida a otra mesa (falló el “dónde”), se enciende la región posterior.

Cuando ambas variables cambiaban al mismo tiempo, la activación se registraba en una zona intermedia. Esto sugiere que esa área actúa como un punto de integración, donde se combinan distintos tipos de información.

Una organización flexible de la memoria

Estos resultados aportan evidencia de que el hipocampo no funciona como un sistema rígido. Por el contrario, muestra una organización dinámica que le permite adaptarse según la situación.

La parte anterior estaría más vinculada al procesamiento conceptual, es decir, a identificar objetos y significados. La región posterior, en cambio, se asocia con información espacial y visual.

Esta división funcional permite que el cerebro detecte rápidamente discrepancias entre lo esperado y lo percibido. A partir de esa detección, puede ajustar la conducta y tomar decisiones más adecuadas al contexto.

La capacidad cerebral de detectar diferencias entre recuerdos y realidad facilita la toma de decisiones más acertadas en contextos cambiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de reconocer cambios es clave para la vida cotidiana. Permite, por ejemplo, notar si algo está fuera de lugar, adaptarse a un entorno nuevo o reaccionar ante una situación imprevista.

Este proceso no solo depende de almacenar recuerdos, sino de compararlos constantemente con la realidad. Cuando hay una diferencia, el cerebro debe reinterpretar la situación y actualizar la información disponible.

Según los investigadores, esta flexibilidad es un principio fundamental en la organización de la memoria. Los recuerdos no son copias exactas del pasado, sino herramientas que se ajustan en función del presente.

Implicancias para la salud mental

Comprender cómo el hipocampo integra y adapta la información también tiene relevancia clínica. Existen trastornos en los que este proceso se ve alterado, lo que puede afectar la forma en que una persona interpreta su entorno o toma decisiones.

La flexibilidad del hipocampo es esencial para la vida cotidiana, ayudando a reconocer cambios en el entorno y ajustar la conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiar estos mecanismos podría contribuir al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, especialmente en condiciones donde la memoria y la percepción no se integran de manera adecuada.

El estudio aporta una pieza clave para entender cómo el cerebro combina distintos tipos de información y responde a lo inesperado. Lejos de ser un simple almacén de recuerdos, el hipocampo actúa como un sistema flexible que evalúa, compara y ajusta constantemente.