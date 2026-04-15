Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

México busca darle seguimiento a la joven promesa. FB: Fichajes Liga Mx - Yair

Mateo Zanacca, defensa central de 15 años, llamó la atención como una de las nuevas promesas mexicanas en el futbol europeo.

Hijo de madre mexicana y padre italiano, Zanacca aceptó la invitación para representar a México en selecciones menores, una decisión que lo colocó en la mira de la Federación Mexicana de Futbol. Sin embargo, el club italiano AC Milan impidió su convocatoria inmediata.

La Federación Mexicana de Futbol consideró a Zanacca un perfil clave por su formación en Europa y su físico de 1.90 metros.

El defensa zurdo, nacido en 2011, ya sumó experiencia en la Sub-15 del Milan.

El interés de México por sumar a Zanacca respondió a la necesidad de fortalecer la defensa con jugadores forjados en el futbol europeo, una estrategia que busca evitar situaciones como la de Alejandro Zendejas, quien optó por jugar con Estados Unidos.

El acercamiento entre Zanacca y la Selección Mexicana se concretó tras la gestión de Andrés Lillini, director de selecciones menores, quien convenció a la familia para que el joven futbolista aceptara el llamado al Tri.

La convocatoria estaba prevista para este mes de abril, pero el AC Milan negó el permiso porque no se trataba de una Fecha FIFA.

La madre del jugador informó a Lillini que el club rossonero decidió mantener a Zanacca con el equipo, aunque la familia manifestó interés por verlo vestido de verde en futuras convocatorias.

Andrés Lillini,seguirá de cerca a Zanacca.

AC Milan no dio permiso a Zanacca para jugar con México

La negativa del AC Milan se produjo en el contexto de una gira internacional de la Selección Mexicana Sub-15, programada en Estados Unidos este 16 y 19 de abril.

El club italiano notificó a la familia Zanacca y a la Federación Mexicana que el jugador no podría integrarse en esa ocasión. La decisión se justificó porque los partidos no correspondían a una ventana oficial de FIFA.

Según reportes, la federación insistirá en futuras convocatorias, ya que existe interés mutuo.

La estrategia de la Federación Mexicana apunta a consolidar la integración de jugadores con doble nacionalidad en la estructura de selecciones menores, para fortalecer el proyecto a mediano y largo plazo.

Sebastian Mattei, el otro prospecto mexicano en Italia

Ante la ausencia de Zanacca, la Selección Mexicana sumó a Sebastian Mattei, capitán de la Sub-16 de la AS Roma, para la próxima concentración de la Sub-17 en mayo.

Mattei, nacido en 2010 y con madre mexicana, ya vivió experiencias en campamentos juveniles de la selección italiana. Juega como lateral derecho y mediocampista, y tendrá la oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico mexicano en un torneo en Rosario.

El director de selecciones menores destacó la importancia de atraer al talento con raíces mexicanas que milita en clubes europeos de alto nivel.

La Federación Mexicana de Futbol mantiene abierta la puerta para Mateo Zanacca en futuras convocatorias y pone su atención en consolidar perfiles como el de Sebastian Mattei, con el objetivo de fortalecer las categorías juveniles con talento binacional formado en Europa.