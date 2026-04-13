Sheinbaum respalda al papa León XIV tras declaraciones de Trump: “No solo representa a una religión, sino a un Estado”

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al papa León XIV, luego de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al pontífice de estar en contra de su gobierno y reprochó que intervenga en la política internacional.
En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que el Papa ha hecho un llamado permanente a la paz mundial y a la no intervención, dirigido a todas las naciones, lo que consideró “una posición muy cristiana”.
Aseguró que esto último es parte de la labor de León XIV, como representante de la religión católica y de un Estado.
“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando a no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo, entonces es una posición muy cristiana, reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que no solo representa a una religión sino a un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo”, dijo en Palacio Nacional.
Mencionó que en este sentido su gobierno coincide con el posicionamiento del pontífice ante el llamado a la paz mundial,
“Esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz”, puntualizó la mandataria.
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