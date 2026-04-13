México

Sheinbaum respalda al papa León XIV tras declaraciones de Trump: “No solo representa a una religión, sino a un Estado”

La presidenta dijo que el Papa ha hecho un llamado constante a la paz en el mundo

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Sheinbaum Pardo respaldó al Papa tras las declaraciones de Donald Trump. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum Pardo respaldó al Papa tras las declaraciones de Donald Trump. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al papa León XIV, luego de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al pontífice de estar en contra de su gobierno y reprochó que intervenga en la política internacional.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que el Papa ha hecho un llamado permanente a la paz mundial y a la no intervención, dirigido a todas las naciones, lo que consideró “una posición muy cristiana”.

Aseguró que esto último es parte de la labor de León XIV, como representante de la religión católica y de un Estado.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando a no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo, entonces es una posición muy cristiana, reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que no solo representa a una religión sino a un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo”, dijo en Palacio Nacional.

Mencionó que en este sentido su gobierno coincide con el posicionamiento del pontífice ante el llamado a la paz mundial,

“Esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz”, puntualizó la mandataria.

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