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¿Y ‘Ajologol’? Figura desaparece del Estadio Azteca tras polémica entre FIFA y Gobierno de CDMX

Usuarios de X compartieron fotografías y videos en los que la estructura ya no aparece en la zona cercana al estadio mundialista

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Mascota ajolote rosa con tocado prehispánico y camiseta de fútbol verde con el número 10, de pie junto a un balón, detrás de cinta amarilla de "PROHIBIDO EL PASO" frente a un estadio
La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026. (Infobae / Jovani Pérez)

La polémica entre la FIFA y el Gobierno de la Ciudad de México por el ajolote colocado en las inmediaciones del ahora llamado Estadio Ciudad de México continúa. Este 29 de mayo, usuarios en redes sociales reportaron la desaparición de la figura, símbolo del proyecto urbano impulsado por la administración de Clara Brugada.

Fotografías y videos difundidos por Reforma y el periodista independiente Halcón mostraron que la estructura ya no se encontraba en la zona cercana al inmueble mundialista, ubicado junto a la estación Estadio Azteca del Tren Ligero. Las imágenes provocaron una oleada de reacciones en plataformas digitales, donde internautas comenzaron a cuestionar si finalmente la FIFA habría obligado a retirar el polémico ajolote.

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Inicio de la polémica entre la FIFA y el gobierno

La discusión sobre la permanencia de la figura tomó fuerza desde que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que el ajolote no forma parte de las mascotas ni de las marcas oficiales registradas para la Copa del Mundo 2026. Carolina Pérez Luna, directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, explicó previamente que la FIFA registró 357 marcas vinculadas al torneo, incluidas las mascotas oficiales Zayu, Maple y Clutch.

Vista exterior del Estadio Ciudad de México con su techo rojo distintivo y la estructura de un puente en primer plano. El cielo es azul claro
La figura de "Ajologol" fue retirada del puente de Huipulco, causando revuelo entre usuarios de redes sociales y contradiciendo la versión oficial del gobierno de la Ciudad de México sobre la FIFA. (Halcón: X)

El conflicto surgió porque el gobierno capitalino colocó el ajolote gigante como parte de la rehabilitación urbana alrededor del Estadio Azteca, recinto que durante el Mundial operará bajo el nombre comercial de Estadio Ciudad de México por disposiciones de la FIFA.

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Aunque el Gobierno de la CDMX negó días atrás que existiera una orden para retirar la figura, el retiro temporal o definitivo volvió a encender el debate sobre los límites de las regulaciones comerciales del organismo internacional.

“FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote”, indicó previamente la administración capitalina en un comunicado oficial.

Sin embargo, el manual técnico de FIFA sí establece zonas de exclusividad comercial alrededor de las sedes mundialistas, donde únicamente pueden aparecer símbolos, marcas o activaciones autorizadas por el organismo y sus patrocinadores.

La FIFA registró tres mascotas oficiales para el Mundial 2026 sin que eso constituya una exclusión directa al ajolote. (@GobCDMX)
La FIFA registró tres mascotas oficiales para el Mundial 2026 sin que eso constituya una exclusión directa al ajolote. (@GobCDMX)

El extitular del IMPI, Santiago Nieto, aclaró recientemente que el punto central de las restricciones no es únicamente la presencia de figuras urbanas, sino el posible “objeto de lucro” asociado a ellas.

“El tema central es el objeto de lucro. Si hay objeto de lucro, ahí estaríamos hablando de una prohibición legal”, explicó el exfuncionario.

Un jaguar con camiseta de fútbol mexicana y un ajolote rosa con cresta multicolor en un campo de fútbol con un marcador digital mostrando "Ajolote (CDMX) - OUT" y "Zayu (MEX) - IN", rodeados de un estadio lleno de aficionados
El inicio del mundial marcará un cambio de mascota en Ciudad de México. (Imagen ilutrativa IA Infobae)

Reacciones en redes sociales

La desaparición del ajolote ocurre además en medio de un debate más amplio sobre la llamada “ajolotización” y el uso del color morado en espacios públicos de la capital, elementos impulsados por el actual gobierno local como parte de una nueva identidad visual urbana.

Hasta el momento, ni la FIFA ni el Gobierno de la Ciudad de México han aclarado oficialmente si la figura fue retirada de forma definitiva, reubicada temporalmente o sometida a algún ajuste derivado de las reglas de marketing rumbo al Mundial 2026.

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