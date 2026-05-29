Entre peticiones y demandas, fans del K-pop en México exigen frenar abusos de boletera

Ilustración editorial plana presenta a jóvenes fans de K-pop con pancartas frente a logos de Ticketmaster y Profeco, exigiendo justicia y transparencia en la venta de boletos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fanáticas del K-pop se han mantenido en el ojo público desde hace algunos meses, debido a las demandas y peticiones constantes realizadas contra la boletera Ticketmaster.

Precios inflados, poca transparencia en la información y comercialización de boletos, revendedores, paquetes VIP que no justifican su costo, entre otras problemáticas que han derivado en diversas exigencias por parte de las consumidoras, quienes han hecho un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para frenar con estas prácticas.

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Esta disputa entre las seguidoras de este género musical de Corea del Sur y la empresa de entretenimiento comenzó con el anuncio del concierto de la banda Super Junior. Al no publicarse las zonas y las tarifas de las entradas, las ELF (nombre del fandom) solicitaron a través del hashtag #SinPreciosNoCompramos, la difusión de todos los datos previo a la primera preventa.

Ante el silencio por parte de la boletera, llamaron a un boicot entre todas las fanáticas por medio de redes sociales, para evitar comprar durante las primeras ventas los tickets para el concierto.

La respuesta de la compañía llegó un dìa antes de la venta Weverse, por lo que las seguidoras mantuvieron su postura a no adquirir ningún pase para el espectáculo.

Demanda contra Ticketmaster por parte de fans de BTS

El regreso de BTS a tierras mexicanas como parte de su gira mundial “ARIRANG”, incremento los reclamos contra Ticketmaster semanas antes del fecha de liberación de las entradas. Al igual que en ocasiones anteriores, las ARMYs pidieron la publicación de los precios, creando una movilización a través de redes sociales que duró varios días.

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La presión por las peticiones creció de forma exponencial dando como resultado una demanda colectiva por parte del fandom. Asimismo, esta problemática llegó hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que se tomarían cartas en el asunto y mandó una carta personalmente al presidente de Corea del Sur para solicitar más fechas en el país, debido a la popularidad de la agrupación surcoreana entre la comunidad mexicana.

Una ilustración conceptual muestra la tensión entre la mano de un fan de K-pop con merchandising de grupos como BTS y Super Junior, y otra mano con billetes y el logo de Ticketmaster, unidas por un rayo rojo de confrontación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo esto derivó en un requerimiento formal por parte de Profeco contra la empresa, donde se le pedía entregar pruebas acerca de que no existieron irregularidades durante la venta de boletos. Ante esto, la respuesta de la boletera fue clara, que se necesitaban llenar 46 estadios para cubrir la demanda.

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El resultado de todo este proceso legal, salió a favor de las seguidoras mexicanas, ya que bajo el Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL), esta compañía y otras que se dediquen al entretenimiento, deben publicar al menos 24 horas antes de la primera venta la información completa sobre el boletaje y las localidades con las cargos incluidos, así como todos los detalles de los paquetes VIP, si el show lo incluye.

Fans de Stray Kids expresan quejas por alza de precios

Hace unos días, la promotora Ocesa K-pop publicó la noticia de la visita de Stray Kids en la Ciudad de México, con un festival creado especialmente para sus fanáticas del país y otros países de América Latina.

Tras la publicación de los precios, las STAYs organizaron una protesta en plataformas digitales frente al alza de precios para este concierto, en comparación con el espectáculo del año pasado dominATE.

Dentro de sus demandas se encuentra que la experiencia VIP no tiene los suficientes beneficios para un costo que supera los 10 mil pesos mexicanos, mientras que las gradas subieron de precio notablemente.

Al ser un festival con artistas locales como invitados, las seguidoras han planteado se deben reconsiderar las tarifas planteadas por parte de Ticketmaster, ya que en Argentina y Colombia fueron considerablemente más económicas.

Toda esta situación ha afectado la experiencia de adquisición de entradas para las fans de los grupos de K-pop, quienes constantemente piden un trato justo ante estas injusticias. Durante los últimos meses se ha creado un ambiente de ansiedad y frustración ante un momento que debería causar euforia y felicidad para toda la comunidad mexicana.

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