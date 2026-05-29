Restos de cuerpos y hasta una identificación de un militar: lo hallado en posible campo de exterminio por Madres buscadoras en Chiapas

El video muestra un terreno al aire libre con tierra oscura, rocas y ramas secas. Se distinguen pequeños fragmentos dispersos en el suelo y vegetación rala. Una toma revela un objeto pequeño de color claro entre la tierra y las rocas, similar a un fragmento óseo. En el fondo, figuras humanas con indumentaria casual están parcialmente visibles. El contenido documenta la exploración de un sitio en Chiapas asociado con la búsqueda de fosas clandestinas y restos humanos por parte de Madres Buscadoras. Es una cobertura de evento periodístico.

Madres Buscadoras de Chiapas localizaron restos óseos calcinados en la reserva federal Villa de Allende, en Berriozábal, y en el rancho El Cedro, en Pujiltic, hallazgos que refuerzan las denuncias del colectivo sobre la existencia de múltiples posibles fosas clandestinas e incluso posibles campos de exterminio.

La propia colectiva sostiene que en Chiapas podría haber más de 3 mil personas desaparecidas, aunque las cifras oficiales se mueven entre 1,800 y 1,900 casos. Según las buscadoras, muchas familias no denuncian por miedo.

En Berriozábal, las madres llegaron a la cima de la montaña de la reserva Villa de Allende y encontraron osamentas humanas quemadas con al menos un año de antigüedad, esparcidas sobre tierra negra. De acuerdo con el texto fuente, hace un mes ocurrió un incendio que consumió una parte mínima de los árboles de esa Área Natural Protegida y, después del fuego, quedaron visibles un cráneo sin mandíbula, una cadera y lo que parecen fragmentos de columna.

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Ese punto ya tenía antecedentes. Según el texto fuente, hace siete años pobladores reportaron en la zona una fosa clandestina con un cadáver.

Madres buscadoras hallaron restos humanos en diversos puntos de la entidad, estas imágenes pertenecen a un cráneo, una mandíbula y huesos de pies y manos que intentaron quemar en Villa de Allende, en Berriozábal Foto: Madres Buscadoras Chiapas

El rancho El Cedro concentró el hallazgo más amplio para la colectiva

El caso que la colectiva considera el más grande desde que comenzó sus jornadas hace tres meses ocurrió en el rancho El Cedro, en la localidad de Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. Ahí realizaron excavaciones durante cuatro días consecutivos y localizaron restos humanos calcinados, fragmentos óseos dispersos y casi dos cubetas llenas de casquillos percutidos.

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Las labores comenzaron el pasado 18 de mayo, luego de varias llamadas anónimas que señalaban que dentro del predio había cuerpos enterrados. Isabel Torres, integrante de Madres Buscadoras de Chiapas, explicó que llegan a esos lugares por mensajes a sus redes, coordenadas o puntos exactos enviados de forma anónima.

Yoslin Chavarría, hija de Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido desde el 8 de mayo de 2023, dijo que fueron “cuatro días de búsqueda, de excavación, de sufrimiento emocional y desgaste físico”. También detalló que, conforme avanzaron, encontraron capas de diésel, gasolina, petróleo, cal, carbón y leña.

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Las excavaciones alcanzaron entre tres y cuatro metros de profundidad. Según Chavarría, en algunas zonas la tierra estaba compacta y en otras removida y blanda, y pese a que les decían que no encontrarían nada, siguieron excavando hasta ubicar fragmentos muy pequeños.

Torres afirmó que en el predio recogieron “casi dos cubetas de casquillos”, por lo que el sitio era visto por la colectiva no solo como un campo de exterminio, sino también como un posible campo de reclutamiento. Esa valoración corresponde a las madres buscadoras.

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La FGE dice que los restos siguen bajo análisis genético

La FGE informó que la semana pasada un grupo interdisciplinario y colectivas de madres buscadoras estuvieron en el rancho El Cedro, en Pujiltic, donde se encontraron diversos restos óseos que están bajo análisis genético para determinar si son humanos. De acuerdo con la fiscalía estatal, los resultados se esperan en un lapso de 2 a 3 semanas.

La FGE también señaló que es la tercera vez que se visita ese predio con la brigada. Según la dependencia, hubo acciones de búsqueda el 26 de noviembre de 2025, cuando se encontraron indicios balísticos, y posteriormente el 19 de diciembre de 2025.

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De acuerdo con la propia fiscalía, en esas brigadas participan la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Protección Civil y áreas municipales.

La colectiva, por su parte, asegura que en visitas anteriores las búsquedas fueron superficiales por falta de herramientas. Durante dos días excavaron solo con picos, palas y machetes. Fue hasta el tercer día cuando la Comisión de Búsqueda llevó una retroexcavadora pequeña que no removió suficiente tierra, y el cuarto día consiguieron otra máquina mediante gestiones de la Secretaría General de Gobierno y Mediación.

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Yoslin Chavarría dijo que sin esa maquinaria habría sido imposible continuar, porque el predio requería excavación profunda. Una antropóloga enviada por la Fiscalía comenzó a revisar los restos durante los trabajos y, según Isabel Torres, les dijo que algunos pedazos de cráneo corresponderían a tres personas distintas.

Los fragmentos localizados fueron entregados a servicios forenses para análisis y confronta genética. La colectiva pidió a las familias con personas desaparecidas en la región que acudan ante la Fiscalía para aportar muestras de ADN.

Las madres describen búsquedas marcadas por desgaste y trámites

Durante los últimos tres meses, Madres Buscadoras de Chiapas ha recorrido municipios, atendido llamadas anónimas y excavado terrenos señalados como posibles fosas clandestinas. Isabel Torres dijo que cada salida mezcla esperanza y miedo, porque salen a buscar con vida a sus familiares y regresan solo con restos.

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Torres expresó: “Nosotras salimos con la esperanza de buscar y no encontrar porque los queremos con vida y, desgraciadamente, regresamos solamente con restos”. En otra declaración, añadió: “Hay muchas fosas acá en Chiapas”.

La buscadora también afirmó que suelen acudir por su cuenta y con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, porque la Fiscalía les pide ingresar un oficio para acompañarlas y eso representa un trámite largo. Según Torres, en el caso reciente acudieron por un mensaje anónimo recibido en sus redes.

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La última vez que la colectiva encontró osamentas antes del caso de Pujiltic fue en enero de 2025, en la comunidad San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. Según el texto fuente, esos restos siguen sin ser identificados.

Las madres sostienen que todavía faltan numerosos municipios por recorrer, incluidas zonas de Berriozábal, donde habitantes han reportado posibles sitios relacionados con desapariciones. El texto fuente añade que ese municipio, gobernado por el alcalde morenista Jorge Acero, ocupa el lugar 11 con más personas desaparecidas en Chiapas.

Torres reconoció el efecto emocional de estas jornadas: “Sí nos quebramos al estar sacando esos restos”. También dijo: “Probablemente los huesitos que estemos limpiando sean de nuestros familiares”.

El texto fuente también refiere que un grupo armado entró el 8 de febrero de 2024 a una comunidad de Chiapa de Corzo, atacó a pobladores, los sacó por la fuerza de sus casas y desapareció a varios hombres que intentaron defender a sus familias. Según esa versión, los hombres armados usaban trajes tácticos.

Además, una madre buscadora identificada como Diana Orantes denunció públicamente en redes sociales que el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas habría dado trámite a un beneficio para la persona que, según su dicho, intentó matarla a ella y a sus hijos hace siete años. En su mensaje responsabilizó al Tribunal y a los magistrados en turno de cualquier afectación a su integridad física y emocional si esa persona quedara en libertad.