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Leyendas de América y Chivas volverán a enfrentarse en Acapulco

Guerreros del Pacífico celebrará su lanzamiento con un histórico duelo de leyendas del Clásico Nacional

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Después de varios años sin un proyecto futbolístico de gran alcance, Acapulco volverá a tener actividad ligada al futbol profesional con la creación de Guerreros del Pacífico, iniciativa presentada oficialmente con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo y generar nuevas oportunidades para jóvenes talentos en el estado de Guerrero.

El proyecto fue dado a conocer en una conferencia de prensa encabezada por directivos, exjugadores y socios estratégicos, quienes destacaron que la intención es construir una plataforma enfocada en el crecimiento deportivo y social del puerto.

Como parte del lanzamiento, el próximo 9 de junio se realizará un partido de exhibición entre leyendas de Club América y Guadalajara en la Unidad Deportiva Acapulco.

Carlos Salcido y “Chatón” Enríquez se suman al proyecto en Acapulco

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Durante la presentación se confirmó la participación de Carlos Salcido y José de Jesús Enríquez, mejor conocido como “Chatón” Enríquez, quienes formarán parte de esta iniciativa deportiva.

Enríquez explicó que el objetivo es desarrollar un proyecto sólido y con visión a futuro para impulsar el futbol en la región.

“Queremos construir un proyecto serio, con bases firmes y con una visión de largo plazo. Acapulco merece volver a tener un equipo competitivo y queremos trabajar para lograrlo”, señaló.

Además, los organizadores adelantaron que la meta es consolidar una estructura capaz de crecer dentro del futbol mexicano con el paso del tiempo.

Leyendas de Chivas y América protagonizarán partido histórico en el puerto

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La presentación contó también con la presencia de exjugadores como Paul Aguilar, Juan Carlos Valenzuela e Israel Martínez, quienes respaldaron públicamente el regreso de un proyecto futbolístico a Acapulco.

“El futbol tiene la capacidad de unir familias y generar ilusiones”, comentó Aguilar durante el evento.

Además del encuentro entre figuras históricas de América y Chivas, el programa contempla actividades con aficionados, firmas de autógrafos y convivencias para celebrar el regreso del futbol al puerto.

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