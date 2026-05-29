Mundial 2026: estos son los museos de CDMX ampliarán su horario hasta las 19:00 horas

La medida busca fortalecer la oferta turística y cultural para visitantes nacionales y extranjeros

La Ciudad de México no solo se prepara para recibir partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, también alista una amplia agenda cultural para acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Como parte de esta estrategia, ocho museos y recintos históricos capitalinos ampliarán su horario de cierre hasta las 19:00 horas del 11 de junio al 5 de julio de 2026.

La medida involucra espacios administrados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dos de las instituciones culturales más importantes del país.

Con esta decisión, autoridades culturales buscan que turistas, aficionados al futbol y habitantes de la capital puedan disfrutar de exposiciones, recorridos y actividades especiales después de los partidos o de la jornada laboral.

Entre los museos que extenderán sus horarios destacan algunos de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, reconocidos por su relevancia artística, histórica y arquitectónica.

Los museos más emblemáticos de la CDMX ampliarán su horario hasta las 19:00 horas durante el Mundial 2026 para ofrecer actividades culturales y recorridos especiales a turistas y aficionados al futbol

Estos son los museos que tendrán horario extendido

Dentro de la red de museos del INBAL, los espacios que operarán hasta las 19:00 horas son:

Palacio de Bellas Artes

Museo Nacional de Arte (MUNAL)

Museo de Arte Moderno (MAM)

Museo Tamayo

Museo Mural Diego Rivera

A esta lista se suman tres de los recintos más importantes del INAH:

Museo Nacional de Antropología

Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec

Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor

La ampliación de horarios permitirá a los visitantes recorrer con mayor calma algunas de las exposiciones permanentes y temporales más importantes del país, además de fortalecer la experiencia turística de quienes visitarán la capital mexicana durante el Mundial.

“Noches de Museos Mundialistas” tendrán actividades especiales

Además de la ampliación de horarios, el INBAL confirmó una edición especial de las tradicionales “Noches de Museos”, que en esta ocasión estarán inspiradas en el ambiente mundialista.

Las jornadas especiales se realizarán el 10 y el 17 de junio, fechas en las que se llevarán a cabo cerca de 19 actividades culturales y artísticas en distintos recintos de la ciudad.

La programación incluirá conciertos de jazz, talleres interactivos, recorridos guiados, proyecciones y dinámicas dirigidas tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Los museos más emblemáticos de la CDMX ampliarán su horario hasta las 19:00 horas durante el Mundial 2026 para ofrecer actividades culturales y recorridos especiales a turistas y aficionados al futbol

La intención es convertir a la Ciudad de México en un punto de encuentro donde el deporte y la cultura convivan durante las semanas del torneo internacional.

Especialistas en turismo consideran que este tipo de estrategias ayudan a diversificar la oferta para los visitantes y generan una derrama económica adicional en sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio cultural.

La capital mexicana será una de las sedes del Mundial 2026 y espera recibir miles de turistas provenientes de distintos países. Ante este panorama, las autoridades buscan proyectar una imagen internacional de la ciudad no solo como un destino futbolístico, sino también como uno de los centros culturales más importantes de América Latina.

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Con museos abiertos hasta más tarde y actividades nocturnas especiales, la CDMX buscará que la experiencia mundialista vaya más allá de los estadios y se extienda también a sus espacios históricos y artísticos más representativos.