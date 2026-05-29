Descalza y con falda: ella es Yolett Cervantes ganadora del boleto 0001 para la inauguración del Mundial 2026

La joven reconoció el valor de las mujeres en el balompié azteca. (Gobierno de México)

Yolett Cervantes Cuaquehua, fue la joven veracruzana de las Altas Montañas obtuvo el codiciado boleto 0001 para la ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026, tras destacar en un concurso nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum que impulsa el talento femenino y la cultura en México.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, la joven fue presentada como la total ganadora del sorteo. En su visita a Palacio Nacional estuvo acompañada de la mandataria mexicana, de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; de la árbitra Katia Itzel García y de la mejor goleadora del mundo, Charlyn Corral.

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En su participación destacó el papel de las mujeres, no solo en el ámbito deportivo sino también en la política como la representante de nuestro país. Agradeció la oportunidad que le dan a las deportistas y externó mucha emoción por poder acudir al partido inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del mítico Estadio Azteca-

“Querida presidenta, muchas gracias por tomarnos en cuenta y por ser una de las afortunadas de estar en un evento muy importante como lo es el Mundial de futbol. La admiro y la respeto demasiado por ser la primera mujer presidenta de nuestro bello país. Creo que no hay palabras para decir en este momento cómo me siento. Estoy muy emocionada, gracias por tomarnos en cuenta -es muy importante- que sigamos impulsando el futbol femenil porque todas las mujeres tenemos nuestros talentos y cualidades y qué bueno que se puedan dar a conocer”.

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Entrega de boletos para el Mundial 2026 a las mujeres deportistas que ganaron el concurso de la presidenta Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

Así fue su camino para obtener el boleto

Su selección es resultado de su participación en un certamen convocado por el gobierno federal donde más de 4 mil jóvenes mexicanas de entre 16 y 25 años enviaron videos de al menos dos minutos realizando dominadas.

De esa cifra, solo mil accedieron a la primera etapa; entre ellas está la representante veracruzana quien se destacó por la forma en la que realizaba sus movimientos y que demostró que incluso sin indumentaria especializada se pude practicar el futbol.

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El video de Yolett llamó la atención en redes sociales por verla descalza y portando su traje típico al realizar las dominadas, acción que ha generado comentarios positivos tanto en círculos futbolísticos como entre públicos que valoran la herencia cultural indígena. Su decisión de usar vestimenta tradicional responde, según afirma, al deseo de reconocer la importancia de su identidad náhuatl y compartir el orgullo de sus raíces.

Cervantes Cuaquehua valora su logro independientemente del resultado final. Expresó en su video de presentación: “Yo espero que el resultado me sea favorable, pero si no es así, no hay problema. Con el hecho de estar aquí me siento ganadora. Tener la oportunidad de mostrar mi traje típico y mi cultura me hace sentir muy feliz”.

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La joven se robó las miradas en la conferencia matutina de la presidenta. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

¿Quién es Yolett Cervantes?

Su primer acercamiento al balompié surgió a los ocho años, cuando participó en un concurso de poesía en náhuatl con el respaldo de sus padres. Como reconocimiento, viajó a España y presenció en el estadio Santiago Bernabéu un partido entre leyendas del Real Madrid y la Juventus. La experiencia la motivó al regresar a Veracruz, y su padre la apoyó para iniciar entrenamientos.

Durante sus primeros años de práctica, Yolett entrenaba en casa, a menudo descalza o con zapatos escolares. Después de dos años de constante trabajo llegó a dominar el balón entre 3 mil y 4 mil veces en 40 minutos. Formó parte de equipos como la selección de Orizaba y la de Zongolica, además de realizar visorias para Pumas, Chivas, Puebla, León y Pachuca.

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Mientras espera el resultado final del concurso, la historia de Yolett Cervantes Cuaquehua se perfila como símbolo de perseverancia y ejemplo para otras jóvenes mexicanas. Su camino en el futbol enfrenta retos: hace dos años, una lesión en la rodilla obligó a pausar su actividad en el campo y desde entonces continúa bajo tratamiento especializado, aunque aún no logra la recuperación total.

Actualmente, Yolett ha expresado de manera pública la necesidad de apoyo para acceder a la rehabilitación que le permita regresar a las canchas y continuar su desarrollo deportivo. El desenlace sobre quién obtendrá el boleto inaugural para la Copa Mundial FIFA 2026 sigue pendiente, pero la historia de Yolett pone de relieve la unión entre deporte y cultura originaria, y abre nuevas alternativas para las mujeres jóvenes del país.

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