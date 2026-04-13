Sheinbaum anuncia plan para frenar alza de precios de combustibles y canasta básica

(Infobae-Itzallana)

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán eleva el precio de los combustibles y presiona la economía familiar en México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes, desde Palacio Nacional, que el barril de petróleo volvió a dispararse hasta los 102-103 dólares, impulsado por el conflicto bélico en Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, una de las rutas de suministro energético más importantes del mundo.

Este escenario impacta directamente en el precio de la gasolina, el diésel y los alimentos en México, por lo que la mandataria anunció un plan de acción para contener el alza.

Sin intervención del gobierno, la gasolina costaría más de 30 pesos

Sheinbaum explicó que los precios de los combustibles se fijan internacionalmente, incluso para países productores como México. Sin el apoyo federal, el panorama sería muy distinto para los consumidores:

Gasolina Magna: superaría los 30 pesos por litro.

Diésel: rondaría los 32 pesos por litro.

El mecanismo de contención consiste en eliminar el IEPS —impuesto especial sobre producción y servicios— aplicado normalmente a los combustibles, lo que representa una renuncia fiscal de alrededor de 5 mil millones de pesos semanales. Gracias a ello, la Magna se mantiene en 24 pesos por litro y el diésel en 28.28 pesos.

Las medidas federales buscan moderar el impacto de la crisis energética internacional sobre los precios internos, con énfasis en apoyar a los consumidores mexicanos ante la volatilidad en los mercados globales. REUTERS/Henry Romero

Esta semana: reunión con gasolineros para bajar más el precio del diésel

Pese al acuerdo vigente, Sheinbaum reconoció que durante recorridos por Puebla y Tlaxcala detectó gasolineras vendiendo el diésel hasta en 30 pesos, por encima del tope pactado. Ante ello, anunció que esta semana sostendrá una reunión con gasolineros —a la que ya asistieron previamente la Secretaría de Hacienda, Pemex y la Profeco— con el objetivo de reducir aún más el precio del diésel, dado su impacto directo en el costo de las mercancías y el transporte.

Adicionalmente, la Profeco comenzará a colocar lonas de advertencia en estaciones con precios abusivos, y se trabaja en un acuerdo para que los bancos dejen de cobrar comisión por pagos con tarjeta en gasolineras.

Las autoridades mexicanas detectan incrementos notables en productos básicos debido tanto a la coyuntura internacional como a prácticas de intermediarios, por lo que se convocará a sectores clave para estabilizar precios. REUTERS/Raquel Cunha

Canasta básica en la mira: jitomate, carne y frutas, bajo presión

El plan no se limita a los combustibles. Sheinbaum también apuntó contra los intermediarios y comercializadores que, según dijo, están aprovechando la coyuntura para especular con los precios de alimentos. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, realizó recorridos personales por mercados y confirmó alzas notables en productos como:

Jitomate

Carne de res

Calabacita, limón y otras frutas y verduras

Esta semana, la presidenta convocará a los integrantes del PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) e incorporará también a productores de limón, jitomate y otros básicos. “Habrá razones temporales que pongan el precio más alto de un producto, pero nadie se puede aprovechar. Vamos a dedicar mucho tiempo para apoyar la economía de las familias”, enfatizó.