México

Chía, amaranto y linaza: cuál es más saludable y cómo incluirla en la dieta

Entre los alimentos vegetales reconocidos como “superalimentos”, la chía, el amaranto y la linaza ocupan un lugar especial en la nutrición mexicana

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La chía, el amaranto y la linaza son tres semillas con alto valor nutricional. (Freepik)
La chía, el amaranto y la linaza son tres semillas con alto valor nutricional. (Freepik)

Muchas personas buscan sumar fibra, proteínas y grasas saludables a su dieta, pero surge la duda: ¿cuál es más saludable y cómo se puede integrar a las comidas cotidianas?

La chía, el amaranto y la linaza son tres semillas con alto valor nutricional, ampliamente utilizadas en México por sus beneficios para la salud. Cada una destaca por sus propios aportes nutricionales, por lo que su elección depende de tus objetivos.

Además, pueden incorporarse fácilmente en la dieta diaria a través de bebidas, licuados, panes y platillos típicos.

Propiedades nutricionales de la chía, el amaranto y la linaza

De acuerdo con el National Institute of Health, cada una de estas semillas presenta un perfil nutricional particular:

  • Chía: por cada 100 gramos, contiene cerca de 30 a 34 gramos de fibra dietética, en su mayoría insoluble. Su aporte de proteína ronda los 18 gramos y el de lípidos, aproximadamente 32 gramos (principalmente insaturados). Además, provee calcio, magnesio y antioxidantes, con predominio de ácidos grasos omega 3 y omega 6.

  • Amaranto: sobresale por su contenido proteico (alrededor de 18 por ciento) y un perfil de aminoácidos esenciales que supera al de cereales convencionales, especialmente lisina y triptófano. Aporta entre 2 por ciento y 8 por ciento de fibra y aproximadamente 7 por ciento de grasas de buena calidad, además de una importante cantidad de almidón. En minerales destaca por su aporte de hierro, calcio, potasio y magnesio, así como por las vitaminas del complejo B.

  • Linaza: presenta un contenido de fibra que puede variar entre 24 y 46 gramos por cada 100 gramos, con proporción mayor de fibra soluble. Su proteína alcanza los 20 gramos, y las grasas llegan a 37 gramos; resalta por su contenido de omega 3 (ácido alfa-linolénico). También es fuente de lignanos, antioxidantes y minerales como el potasio, superando incluso al plátano.

Beneficios para la salud

Mujer sonriente de mediana edad come frutos secos en una cocina. Frente a ella hay tazones con nueces, almendras, pistachos y semillas variadas
Cada una de estas semillas presenta un perfil nutricional particular y pueden incidir favorablemente en la salud. (Gemini)

Integrar estas semillas en la alimentación diaria puede incidir favorablemente en diversos aspectos de la salud:

  • Salud cardiovascular: el consumo de fibra y ácidos grasos insaturados del amaranto, la chía y la linaza ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. En modelos animales, el amaranto germinado logró disminuir hasta un 47 por ciento los niveles de colesterol total, y la linaza contribuye a la regulación de la presión arterial.

  • Bienestar digestivo: estas semillas contienen fibra dietética que favorece la función intestinal y previene el estreñimiento. La chía y la linaza, en particular, llegan al colon y se fermentan, generando ácidos grasos de cadena corta que fortalecen la barrera intestinal y apoyan una microbiota saludable.

  • Control de peso y metabolismo: por su contenido de fibra soluble, la chía y la linaza prolongan la sensación de saciedad y ayudan a estabilizar la glucosa en sangre. El amaranto, además, mantiene bajo el índice glucémico y constituye una opción apta para personas con intolerancia al gluten.

  • Aporte antioxidante y protección celular: tanto el amaranto como la linaza son ricos en compuestos antioxidantes, como lignanos, squaleno y fenoles, que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo y ayudan a prevenir enfermedades crónico-degenerativas.

¿Cuál es más saludable según los expertos?

No hay una única respuesta, ya que cada semilla tiene ventajas propias que pueden ajustarse a distintos objetivos alimenticios:

  • Chía: destaca por su elevado contenido de fibra total e insoluble, así como por su capacidad para absorber agua y formar geles que facilitan la digestión y prolongan la saciedad. También es buena fuente de calcio y antioxidantes.

  • Amaranto: aporta proteínas completas y aminoácidos esenciales, y cuenta con evidencia de reducción de colesterol y control de la glucosa en sangre. Al no tener gluten, es ideal para personas con enfermedad celiaca o intolerancia.

  • Linaza: se distingue por su alto contenido de omega 3 vegetal, lignanos antioxidantes y fibra soluble que alimenta la microbiota. Su fermentación genera más ácidos grasos benéficos en el colon y puede inhibir la proliferación de bacterias patógenas.

Cómo incluirlas en la dieta diaria

Estas semillas tienen una gran versatilidad y pueden incorporarse en distintos platillos de la gastronomía mexicana. Algunas sugerencias para su consumo son:

Chía

  • Añadir a agua de frutas, licuados o jugos, dejándola reposar para que libere su mucílago.
  • Espolvorear sobre yogur, fruta picada o ensaladas.
  • Utilizar como espesante para pudines y postres fríos.
  • Añadir a agua de frutas, licuados o jugos, dejándola reposar para que libere su mucílago.
  • Espolvorear sobre yogur, fruta picada o ensaladas.
  • Utilizar como espesante para pudines y postres fríos.

Amaranto

  • Consumir en barra energética, como cereal reventado con leche o bebida vegetal.
  • Integrar en panes, tortillas, atoles, sopas o ensaladas.
  • Sustituir parcialmente la harina en recetas de galletas, panqués o tamales.
  • Consumir en barra energética, como cereal reventado con leche o bebida vegetal.
  • Integrar en panes, tortillas, atoles, sopas o ensaladas.
  • Sustituir parcialmente la harina en recetas de galletas, panqués o tamales.

Linaza

  • Preferirla molida para aprovechar sus nutrientes.
  • Agregar a licuados, avena, yogur, o salpicada en fruta.
  • Incorporar en masas de pan o tortillas, o usar como sustituto del huevo en platillos veganos (mezclando una cucharada de linaza molida con tres de agua y dejar reposar hasta formar gel).
  • Preferirla molida para aprovechar sus nutrientes.
  • Agregar a licuados, avena, yogur, o salpicada en fruta.
  • Incorporar en masas de pan o tortillas, o usar como sustituto del huevo en platillos veganos (mezclando una cucharada de linaza molida con tres de agua y dejar reposar hasta formar gel).
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La chía, el amaranto y la linaza pueden incorporarse en distintos platillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada semilla se adapta a distintas preparaciones y preferencias, permitiendo alternar su uso según la textura y los beneficios que se buscan.

La mejor elección dependerá de tus metas nutricionales y de los platillos que quieras enriquecer, facilitando así una dieta más equilibrada.

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