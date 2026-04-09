La semilla eficaz contra el desgaste de los huesos que tiene alto contenido en magnesio y calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de semillas de chía se posiciona como una alternativa vegetal que supera en aporte de calcio y magnesio a la leche, alimento tradicionalmente asociado a la salud ósea.

De acuerdo con la información de la Academia Mexicana de Nutrición y Dietética, las semillas de chía contienen 600 miligramos de calcio y 335 miligramos de magnesio por cada 100 gramos, lo que las coloca entre los alimentos vegetales con mayor concentración de estos minerales esenciales.

Según Mejor con Salud, integrar chía en la dieta diaria puede contribuir a prevenir enfermedades como la osteoporosis, debido a que estos minerales fortalecen la estructura ósea y favorecen la mineralización de los huesos. El fósforo, también presente en la chía, participa junto con el calcio en la regeneración y mantenimiento óseo.

El consumo regular fortalece huesos y músculos

El contenido de fósforo en las semillas de chía alcanza 860 miligramos por cada 100 gramos, cifra que supera la de muchos cereales y productos de origen animal. Este mineral es clave en la formación y reparación del tejido óseo y muscular, según la Academia Mexicana de Nutrición y Dietética. El magnesio, además de intervenir en la mineralización ósea, facilita que el cuerpo absorba y utilice otros minerales.

La chía contiene proteínas vegetales que contribuyen al crecimiento muscular y a la recuperación después del ejercicio, aunque especialistas recomiendan complementarlas con otras fuentes para obtener una cantidad equilibrada de aminoácidos.

El consumo regular fortalece huesos y músculos (Freepik)

Alternativa a los lácteos y opción para dietas vegetales

A diferencia de la leche y algunos derivados lácteos, la chía aporta estos minerales sin incluir grasas saturadas ni lactosa. Las semillas de chía son recomendadas para personas que buscan fortalecer los huesos y no pueden consumir lácteos por alergias o intolerancia. Además, son aptas para dietas veganas y vegetarianas.

El consumo sugerido de chía es de una a dos cucharadas soperas al día, lo que equivale a 15 a 30 gramos. Esta cantidad es suficiente para obtener beneficios óseos y evitar malestares digestivos. Especialistas de la Academia Mexicana de Nutrición y Dietética recomiendan introducirlas de forma gradual y consumirlas hidratadas para facilitar su digestión.

Más beneficios: fibra, antioxidantes y control metabólico

La chía también destaca por su alto contenido de fibra, que favorece el tránsito intestinal y la salud digestiva. Según MedlinePlus, una cucharada de chía aporta el 20 por ciento de la fibra diaria recomendada. Además, contiene ácidos grasos omega-3, compuestos antioxidantes como quercetina y ácido cafeico, y vitaminas del grupo B.

Estos nutrientes contribuyen a regular el colesterol, estabilizar los niveles de glucosa en sangre y reducir la inflamación, lo que es relevante en la prevención de enfermedades crónicas. Las propiedades antioxidantes de la chía ayudan a combatir el daño celular y el envejecimiento prematuro.

Minerales en cifras: comparación con la leche y otros alimentos

Por cada 100 gramos, la chía contiene más calcio que la leche entera, que aporta cerca de 120 miligramos por la misma cantidad. Esta diferencia convierte a la chía en una opción preferente para quienes buscan una fuente vegetal eficiente de este mineral. Además, el magnesio y el fósforo presentes en la chía cumplen funciones clave en la estructura y densidad ósea, de acuerdo con la Academia Mexicana de Nutrición y Dietética.

Más beneficios: fibra, antioxidantes y control metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo adecuado de estos minerales, en combinación con una alimentación balanceada, puede mejorar la densidad y fortaleza de los huesos y contribuir al control de enfermedades asociadas al desgaste óseo.

Precauciones y recomendaciones de especialistas

Especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud antes de incorporar grandes cantidades de chía a la dieta, especialmente si se toman medicamentos anticoagulantes o se tienen condiciones digestivas. Además, es fundamental acompañar el consumo de chía con suficiente agua para evitar molestias intestinales.

El perfil nutricional de la chía confirma su lugar como aliado para la salud ósea y metabólica, sin los riesgos asociados a las grasas saturadas de algunos lácteos. Su versatilidad permite integrarlas en bebidas, ensaladas, yogur, fruta o mezclas de cereales, sin alterar el sabor original de los platillos.