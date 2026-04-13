México

Arranca feria sobre energía e innovación en el MUNET, impulsada por la SENER: horarios y actividades

El evento busca difundir avances tecnológicos sobre una transición energética eficiente y sustentable, así como fortalecer el desarrollo y el uso responsable de los recursos

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La Secretaría de Energía (SENER) puso en marcha la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, un espacio enfocado en difundir avances tecnológicos, fomentar el diálogo y acercar al público a los temas clave del sector energético en México.

El evento se realiza en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, donde especialistas, estudiantes, empresas y ciudadanía en general podrán conocer de cerca proyectos e iniciativas relacionadas con la transición energética.

Organizada por la SENER, la feria busca impulsar una transición energética eficiente, justa y sustentable, así como fortalecer el desarrollo nacional a través de la innovación y el uso responsable de los recursos.

Horarios y fechas

La feria se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, con acceso abierto al público.

Durante ambos días, el recinto albergará más de 30 actividades y decenas de espacios expositivos donde se presentarán proyectos, tecnologías y propuestas vinculadas al sector energético.

Actividades destacadas

Entre las principales actividades y contenidos de la feria destacan:

  • Conferencias magistrales, incluida la participación de la titular de la SENER, Luz Elena González Escobar
  • Paneles y mesas de diálogo sobre soberanía energética, eficiencia y justicia energética
  • Talleres y actividades interactivas para estudiantes y público general
  • Exposición de innovaciones tecnológicas y desarrollos en energías limpias
  • Participación de instituciones como CFE, Pemex y la CONUEE

Además, se abordarán temas estratégicos como la transición energética, la innovación tecnológica y el papel del sector público y privado en el desarrollo sostenible del país.

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¿Quiénes pueden asistir?

La Feria de Energía e Innovación está dirigida a un público amplio, incluyendo:

  • Estudiantes de todos los niveles interesados en ciencia y tecnología
  • Especialistas del sector energético
  • Investigadores y académicos
  • Empresas públicas y privadas
  • Público en general

El objetivo es generar un punto de encuentro donde se intercambien conocimientos y se promueva la participación activa en el futuro energético de México.

Impulsando la innovación energética en México

Con esta iniciativa, la SENER busca consolidar un espacio de diálogo incluyente que acerque a la población a los retos y oportunidades del sector energético, al tiempo que promueve soluciones innovadoras para garantizar un desarrollo sostenible.

La feria se perfila como una oportunidad clave para conocer de primera mano los avances en energía, tecnología e innovación, así como para entender el rumbo que seguirá México en materia energética en los próximos años.

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