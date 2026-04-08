SENER presenta plan para reforzar producción de gas natural en México: así buscará evitar afectaciones por conflictos externos

Mexico's Energy Minister Luz Elena Gonzalez Escobar speaks during the daily morning press conference of Mexican President Claudia Sheinbaum (not pictured), at the National Palace in Mexico City, Mexico, February 4, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Luz Elena González, secretaría de Energía (SENER), presentó la estrategia para reforzar la producción de gas natura en México, con el objetivo de evitar afectaciones en el suministro y con ello, en los precios de la energía en México, ante situaciones externas o conflictos internacionales.

“Qué problemas causa esta dependencia de gas de importación, pues hay afectaciones importantes en nuestra soberanía energética, por que nos genera incertidumbre en la garantía del suministro, nos hace vulbnerables ante mnodificaciones en el precio internacional, hay riesgos climáticos incluso y derivado de concfictos internacionales como lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas.

“Es decir, al depedender de otros países para acceder al gas pues existe una incertirdumbre de en la garantía del suministro y al final estamos expuestos a decidiones que están fuera de nuestro control”, dijo en la conferencia La Mañanera del Pueblo.

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