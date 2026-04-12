México

Manifestantes en San José Chiapa piden la renuncia del gobernador de Puebla durante visita de Sheinbaum

La protesta durante el evento denuncia la inconformidad ante una potencial planta recicladora en la comunidad

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Composición de dos imágenes: el gobernador Alejandro Armenta en un podio y un grupo de manifestantes sosteniendo pancartas de protesta
Manifestantes en Puebla exigen la renuncia del gobernador Alejandro Armenta en un claro contraste entre el gobierno y la ciudadanía.

Habitantes de San José Chiapa exigieron la renuncia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, durante un evento público en el que también participó la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refleja el rechazo creciente a su gestión y el malestar social por la imposición de proyectos como el parque de reciclaje sin consulta a la comunidad.

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de habitantes que grita: “El pueblo no te quiere, Armenta” mientras Sheinbaum ofrece una entrevista a los medios. En las imágenes, el gobernador guarda silencio. Se retira junto a la presidenta y evita responder a las demandas de su población, que reclama su salida del gobierno.

Los inconformes argumentan que no recibieron información ni participaron en la consulta previa sobre la construcción del parque de reciclaje, convocando una protesta pacífica horas antes del evento oficial.

Los ciudadanos argumentaron que la administración estatal no presentó la Manifestación de Impacto Ambiental y que desconocen las condiciones técnicas del proyecto. Temen que el nuevo parque funcione como un basurero o relleno sanitario, y consideran que las autoridades los excluyen de las decisiones que afectan su territorio.

Las fallas de la administración provocaron el descontento

El clima de tensión que se vive en San José Chiapa se suma a otros incidentes ocurridos durante la administración de Alejandro Armenta.

Alejandro Armenta Mier
Crédito: Cuartoscuro

En 2023, José Luis García Parra, coordinador de asesores del gobernador, fue grabado comprando un automóvil deportivo valuado en más de 3 millones de pesos. La revelación, documentada por medios locales, causó indignación pública y desencadenó la renuncia del funcionario, pues las imágenes contrastaban con el discurso de austeridad que promueve el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Otra de las decisiones polémicas del gobernador Armenta ocurrió cuando amenazó con expropiar tierras al Grupo Proyecta bajo el argumento de “recuperar lo que pertenece al pueblo”. Representantes del sector privado denunciaron estas declaraciones, las calificaron de autoritarias y advirtieron que generan desconfianza jurídica para posibles inversiones en el estado.

Las protestas en San José Chiapa y los casos previos reflejan el desgaste en la imagen pública de Alejandro Armenta. Distintos sectores —ciudadanos, empresarios y colectivos feministas— han hecho públicas sus objeciones a la conducción del gobierno en Puebla.

Acusaciones de misoginia afectan la gestión del gobernador

La administración de Armenta tampoco ha estado exenta de disputas políticas con instancias federales. Fue protagonista de un enfrentamiento público cuando denunció presuntas amenazas a través de WhatsApp supuestamente enviadas por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. La ministra admitió que los mensajes correspondían a críticas personales. Armenta insistió en judicializar el asunto, pero sus opositores lo señalaban por intentar usar a las instituciones para fines políticos.

A inicios de 2025, un video viral muestra a Armenta tronando los dedos de forma imperativa hacia su secretaria de Turismo en un acto oficial. El gesto, ampliamente criticado por colectivos feministas, fue interpretado como símbolo de prepotencia y violencia de género. Colectivos feministas y usuarios en redes sociales exigieron declaraciones al respecto, por lo que el gobernador ofreció una disculpa pública tras la presión social.

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