Sheinbaum responde a manifestantes que están en contra del Polo de Bienestar en Puebla: “¿Qué prefieren?”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que escucharía las demandas de manifestantes que se oponen a Polo del Bienestar en Puebla.

“Allá andan porque dicen que están en contra del Polo del Bienestar, ¿Qué prefieren un basurero a cielo abierto o una recicladora de basura limpia?”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum ante manifestantes que se encontraban en un acto de entrega del programa “Vivienda para el Bienestar”, en San José Chiapa, Puebla.

La mandataria interrumpió su discurso para cuestionar a la ciudadanía que se encontraba en el evento, adelantó, que “a nadie se les quitará ni comprarán tierras”, afirmó que la propuesta aún se encuentra en proyecto, el cual se “va a consensar con las comunidades”.

Garantizó que al finalizar el evento atendería las demandas presentadas: “Ya que termine el evento, si gustan, a alguno de ustedes lo recibo”.

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