Critican a Gobierno de Puebla por poner una placa al inaugurar una barda de tres metros

Autoridades y miembros de la comunidad develan una placa para inaugurar el programa 'Amor Puebla' de obra comunitaria en la ciudad (FB/AraceliCelestinoMx)

El Gobierno de Alejandro Armenta recibió críticas por haber hecho un evento formal al inaugurar una barda en Tehuacán, Puebla.

De acuerdo con las fotos, la estructura no rebasa los tres o cuatro metros de ancho y alto, parece ser una terminación de una construcción, pero tiene una placa conmemorativa.

Este espacio incluye los nombres de Claudia Sheinbaum, presidenta de México así como el de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

En dicha placa se puede leer lo siguiente:

Por amor a Puebla

Programa de obra comunitaria

Adquisición de materiales para el preescolar Profesor Joaquín Paredes con CCT 21D JN0188M ubicado en la colonia San Pedro Acoquiaco de la localidad Tehuacán, municipio de Tehuacán,

“El Poder sólo se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Alejandro Armenta, gobernador de puebla

Puebla - Gobierno del Estado - 2024 -2030

Aunque en la publicación no se pudieron ver comentarios con críticas, el post de facebook de la diputada Araceli Celestino si tuvo mayoría de reacciones de “Me divierte”.

Una placa metálica en Puebla detalla la adquisición de materiales para el preescolar Profr. Joaquín Paredes Colín en Tehuacán, como parte del Programa de Obra Comunitaria del Gobierno del Estado 2024-2030. (FB/AraceliCelestinoMx)

Además, en otras redes sociales las personas juzgaron que se hubiera realizado un evento formal con destinación de recursos para inaugurar una pared que no es perimetral en dicho jardín de niños, es decir, no se trataba de una obra mayor.

Esta fue la publicación de Araceli Celestino Rosas:

Agradezco el respaldo del programa de obra comunitaria de nuestro gobernador #AlejandroArmenta.

Tuve el gusto de acompañar a madres, padres de familia y comunidad educativa en la inauguración de la barda del kínder Joaquín Paredes Colín. Una obra que demuestra que, cuando trabajamos en equipo, sí se pueden lograr grandes cosas para nuestras niñas y niños.

Así es la placa conmemorativa del programa "Por Amor a Puebla" que impulsa obras comunitarias en Tehuacán (FB/AraceliCelestinoMx)

Más que infraestructura, estas acciones significan seguridad, tranquilidad y mejores espacios para su desarrollo Gracias a todas y todos los que sumaron esfuerzo para hacerlo posible, porque cuando hay voluntad, las cosas cambian para bien.

Seguimos trabajando con el corazón, por escuelas dignas y seguras para nuestras comunidades.

Ricardo Monreal aclara polémica por gobernador de Puebla que “mandó a asesinar a alguien”

La polémica en torno a Ricardo Monreal surgió tras una frase ambigua sobre un gobernador de Puebla y un asesinato, lo que llevó al PAN a exigir una aclaración formal.

Monreal precisó que se refería a Mucio Martínez, responsable de la muerte de los Serdán antes de la Revolución Mexicana, y no a figuras recientes.

El diputado calificó la reacción del PAN como “oportunismo político” y anunció que enviará un libro sobre el episodio histórico. Monreal subrayó que mantuvo siempre respeto por Miguel Barbosa y su familia, desestimando cualquier vinculación contemporánea.