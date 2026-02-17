Tras balacera en Puebla que dejó a 3 jóvenes asesinados, Alejandro Armenta llama a “cuidar la conducta de los hijos”

Tras la balacera en Angelópolis que dejó tres muertos, el gobernador Alejandro Armenta llamó a vigilar la conducta de los hijos, lo que generó críticas de familiares y sectores sociales. Crédito: Cuartoscuro

Tras la balacera ocurrida la madrugada del 14 de febrero afuera del bar Sala de Despecho, en la zona de Angelópolis, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que es necesario que los padres de familia vigilen la conducta y el entorno de sus hijos para evitar que grupos delictivos los capten.

Durante un encuentro con medios, el mandatario sostuvo que el crimen organizado no distingue clases sociales ni actividades y reiteró que “no habrá impunidad”.

Señaló que la Fiscalía mantiene avances en la investigación y que el proceso ministerial continúa en curso.

El gobernador sostiene que se necesita mejorar la conducta de los jóvenes.

Sus declaraciones generaron cuestionamientos debido a que el ataque dejó víctimas mortales que, de acuerdo con familiares y la información oficial disponible, no estaban involucradas en actividades ilícitas.

El énfasis en “cuidar la conducta” fue interpretado por algunos sectores como un mensaje insensible frente a un hecho ocurrido en un espacio de convivencia.

Ataque armado en Angelópolis deja tres muertos y varios heridos

La agresión ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana, cuando sujetos armados dispararon contra los ocupantes de una camioneta Mercedes-Benz blanca al exterior del establecimiento, ubicado en una de las zonas comerciales más transitadas de Puebla, a unos metros de la Estrella de Puebla.

En el lugar murieron:

Giselle Ortiz Carreto de 33 años

Joaquín Wirth de 34 años

Emmanuel Campaña de 28 años

Otras personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales, donde se reportan estables.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos y testigos. Crédito: Especial

Testigos señalaron que el ataque fue directo y sin mediar palabra, pese a que en la zona había presencia de jóvenes y actividad nocturna habitual.

La magnitud de los disparos generó alarma entre residentes y visitantes.

Operativo y detenciones en menos de dos horas

Autoridades estatales informaron que, cerca de las 4:00 de la mañana, cuatro hombres fueron detenidos como presuntos responsables. El despliegue incluyó helicópteros, drones con tecnología térmica y cámaras de videovigilancia.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras la Fiscalía integra la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer el posible autor intelectual.

Cuatro personas fueron detenidas como presuntas responsables tras el operativo implementado por las autoridades.

El gobierno estatal destacó la capacidad de reacción inmediata; no obstante, el caso abrió un debate público sobre la prevención del delito en una de las zonas consideradas de mayor vigilancia y plusvalía en la capital poblana.

Investigación apunta a ataque planeado; móvil aún bajo análisis

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que el atentado habría sido planeado con al menos un mes de anticipación, ya que los presuntos agresores habrían rentado una vivienda cercana para vigilar la dinámica del bar.

En un inicio se mencionó la posibilidad de una rencilla entre grupos delictivos; posteriormente se informó que la agresión pudo haber estado dirigida contra una persona específica.

La Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer la responsabilidad de los detenidos y definir el móvil del ataque. Crédito: Especial

Hasta el momento, el móvil no ha sido confirmado oficialmente.

Las autoridades pidieron esperar el avance de las investigaciones y evitar especulaciones.

Familiares rechazan criminalización y exigen justicia

Familiares y amigos de las víctimas se manifestaron para exigir justicia y rechazaron versiones que los vinculan con actividades delictivas.

Afirmaron que se trataba de jóvenes que se encontraban conviviendo y que no existían antecedentes que justificaran señalamientos.

El caso ha reavivado la discusión sobre seguridad en espacios de entretenimiento y la responsabilidad institucional para prevenir hechos violentos en zonas de alta afluencia.

Más allá de los llamados a la vigilancia familiar, el reclamo central se enfoca en garantizar condiciones efectivas de seguridad y evitar que las víctimas sean señaladas sin pruebas, mientras la investigación continúa su curso.