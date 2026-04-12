Cuál es la fruta que tiene más proteína, protege al corazón y ayuda a “sentirse lleno” con un efecto de saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de las frutas, pocas destacan por su contenido de proteína, su capacidad para generar saciedad y su efecto protector sobre el corazón.

Mientras la mayoría de las frutas se asocian a vitaminas y fibra, existe una que aporta una cantidad superior de proteínas y se integra con facilidad en dietas de origen vegetal.

La Secretaría de Salud de México señala que este fruto aporta entre 1,5 y 2 gramos de proteína por cada 100 gramos, cifra que, aunque modesta en comparación con los alimentos de origen animal, supera la de otras frutas. El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda su consumo moderado —alrededor de 100 gramos diarios o un cuarto de pieza— para aprovechar sus beneficios sin un exceso calórico.

Además de su contenido proteico, esta fruta contiene una combinación de grasas monoinsaturadas, fibra, potasio y vitaminas A, C, D, K y del grupo B, elementos que favorecen la salud cardiovascular y el control del peso.

El aguacate: la fruta con más proteína

El aguacate encabeza la lista de frutas con mayor aporte de proteína. Su perfil nutricional incluye hasta 2 gramos de proteína por cada 100 gramos, una proporción que supera a la mayoría de las frutas frescas. A esto se suma la presencia de ácido oleico —una grasa monoinsaturada— y una alta concentración de fibra, que promueven la salud del corazón y prolongan la sensación de saciedad después de comer.

El aguacate: la fruta con más proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de aguacate ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y a incrementar el colesterol HDL, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de México. Esta combinación resulta favorable para quienes buscan cuidar la circulación sanguínea y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Beneficios cardiovasculares y control de peso

El aguacate contribuye a la salud cardiovascular por su capacidad para mejorar el perfil lipídico. Las grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, tienen un efecto positivo sobre el colesterol y ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. El potasio y el magnesio presentes en esta fruta también colaboran en la regulación de la presión arterial.

En cuanto al control del peso, la fibra y las grasas saludables presentes en el aguacate favorecen la sensación de plenitud. Esto reduce el consumo de alimentos entre comidas y facilita el manejo del apetito. La combinación de estos nutrientes también mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

Otros aportes nutricionales

El aguacate contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que ayudan a proteger la piel y los ojos. Su aporte de ácido fólico lo convierte en un alimento recomendable para personas embarazadas, ya que este nutriente es fundamental para la prevención de malformaciones en el desarrollo fetal.

Entre los beneficios adicionales se encuentra su efecto antiinflamatorio, útil en casos de artritis reumatoide gracias a los compuestos bioactivos que contiene. El valor nutricional del aguacate lo posiciona como un alimento versátil y completo dentro de una dieta balanceada.

Este vibrante dip de aguacate casero, enriquecido con la frescura de la lima y el cilantro, se presenta sobre una mesa de madera rústica, listo para disfrutar con crujientes totopos. (Gemini)

El consumo de aguacate debe realizarse en porciones controladas, ya que su densidad energética es superior a la de otras frutas. Una ingesta diaria moderada permite obtener sus beneficios sin afectar el balance calórico total de la dieta.