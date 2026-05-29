México

Diego Luna responde a críticas de Hugo Sánchez contra México 86: “Espero que esta película no nos enemiste”

El Pentapichichi aclaró que la producción de Netflix no lo consultó y que gran parte de lo que la película narra sobre él son “mentiras”

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Montaje de dos hombres: a la izquierda, Hugo Sánchez con barba y bigote, señalando; a la derecha, Diego Luna con barba y cabello largo, sonriendo
Diego Luna sonríe mientras el ex futbolista Hugo Sánchez, visiblemente molesto, señala con el dedo, en un montaje visual que representa el debate sobre México 86. (Instagram)

Diego Luna, protagonista de México 86, reaccionó a las críticas del exfutbolista Hugo Sánchez contra la película basada en la segunda Copa del Mundo realizada en el país, por representarlo sin su consentimiento.

El largometraje tuvo una exhibición limitada en salas de la CDMX previo a su estreno, previsto para el 5 de junio en Netflix. Durante un evento organizado por la cadena deportiva ESPN, “El Macho” expresó su molestia por su representación.

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“Ya vi algunos cortos y ni soy yo, ni he dicho ni hecho todo lo que va a hacer; son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras”, expresó.
Hombre con traje negro y barba sentado en gradas azules, pensativo. Un círculo superpuesto muestra a un joven de cabello rizado con camiseta verde de fútbol, expresión seria
En el filme, el personaje de hugo Sánchez es cuestionado sobre fingir una lensión para no cobrar un penal clave para México. (Instagram)

Diego Luna sobre dichos de Hugo Sánchez: “No es un documental”

Durante la presentación oficial del filme, Luna abordó la controversia ante varios medios. El actor, quien también produce el proyecto, subrayó que México 86 no pretende ser una versión fiel de los hechos.

“No es un documental. La película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas. Lo que pasa es que lo que sí sabemos es que él estaba en esa selección, como todos los demás, que Bora era el director técnico. Y claro, está ficcionalizada la historia y eso queda claro. No hay ningún interés porque Memo (Villegas) sea una calca de Hugo”, explicó.

En ese sentido, destacó al exfutbolista como una leyenda, por lo que espera que la película no genere discordia entre ambos, quienes comparten su amor por los Pumas de la UNAM.

“Yo espero que esta película no nos enemiste con nadie, porque al final es es un homenaje a lo que hicieron. Esa selección ha sido, bueno, para mí, es la que me sembró el fútbol, la que me volvió aficionado”.

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Un collage. Arriba: dos hombres y una mujer en un interior. Abajo: un hombre de traje sentado en un sillón de cuero en una oficina con libros
México 86 recurre a la sátira para narrar los entresijos del poder detrás de la segunda candidatura mundialista de México. (Diego Luna: Instagram)

‘México 86′: elenco y sinopsis

Dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, la historia se sitúa en el contexto político y mediático de los años 80, con personajes inspirados en figuras clave del futbol y la televisión mexicana, como Emilio Azcárraga Milmo y Hugo Sánchez.

Según la sinopsis oficial, la película explora “el ingenio, la improvisación y la picardía” que permitieron a México obtener la sede del torneo internacional por segunda vez en su historia.

El guion, escrito por Gabriel Ripstein y Daniel Krauze, apuesta por una narrativa mordaz sobre las relaciones entre el poder político, los medios de comunicación y el futbol.

Guillermo Villegas con camiseta verde de fútbol, brazos levantados y boca abierta. Fondo de fotografías históricas de fútbol. Texto: México 86
Guillermo Villegas interpreta a Hugo Sánchez en el póster de la película "México 86" de Netflix, levantando los brazos en celebración con imágenes de fútbol de fondo. (Netflix: Instagram)

El elenco principal lo encabeza Diego Luna, también productor ejecutivo, junto a Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas (como Hugo Sánchez).

La producción general está a cargo de Gaumont USA y destaca por su recreación estética de los años 80 y el retrato de un momento clave en la historia deportiva y política de México.

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